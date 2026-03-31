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PM Modi Tribute News : 'सेवा और आध्यात्मिकता के पर्याय', पीएम मोदी ने श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ स्वामीजी को अर्पित की श्रद्धांजलि

जन्म शताब्दी पर पीएम मोदी ने संत सुधींद्र तीर्थ स्वामी के सेवा और आध्यात्मिक जीवन को याद किया
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Dainik Hawk·
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Mar 31, 2026, 07:31 AM
'सेवा और आध्यात्मिकता के पर्याय', पीएम मोदी ने श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ स्वामीजी को अर्पित की श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी स्थित श्री काशी मठ संस्थान के श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ स्वामीजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पूजनीय संत ने अपना जीवन सेवा और आध्यात्मिकता को समर्पित कर दिया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "उनकी जन्म शताब्दी के विशेष अवसर पर, वाराणसी के श्री काशी मठ संस्थान के श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने अपना जीवन सेवा और आध्यात्मिकता के लिए समर्पित कर दिया था।"

स्वामी के योगदानों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "उन्होंने अनेक संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की और लोगों में शिक्षा का आनंद फैलाने के लिए वे अत्यंत उत्साही थे। उनकी शिक्षाएं सादगी, दयालुता और धर्मपरायणता पर बल देती हैं। भारत की संस्कृति और मूल्यों को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने के उनके प्रयास भी उतने ही सराहनीय हैं, जिनकी उत्पत्ति हमारी भूमि में हुई थी।"

श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामीजी (31 मार्च, 1926 – 17 जनवरी, 2016), जिन्हें श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामीजी के नाम से भी जाना जाता है, काशी मठ के विधिक और आध्यात्मिक प्रमुख (मठधिपति) और इसकी पूजनीय गुरु परंपरा में 20वें निरंतर संत थे।

हरिद्वार में रविवार की सुबह तड़के 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अपने आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए व्यापक रूप से सम्मानित, वे 1949 में काशी मठ के 20वें प्रमुख बने और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मठाधीश बने।

उनका जन्म 31 मार्च 1926 को केरल के एर्नाकुलम में रामदासा शेनॉय और द्रौपदी के घर हुआ था और उनका मूल नाम सदाशिव शेनॉय था। उनके पिता एर्नाकुलम के श्री वेंकटरमण मंदिर के न्यासी थे। उन्होंने एर्नाकुलम के महाराजा कॉलेज में भौतिकी और रसायन विज्ञान सहित विज्ञान की पढ़ाई की।

उन्होंने अपने महाविद्यालय के दौरान 1944 में अपने गुरु सुकृतेंद्र तीर्थ स्वामीजी से संन्यास की दीक्षा ली और बाद में उन्हें उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। दीक्षा के बाद उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर प्रस्थान किया।

इन वर्षों में, उन्होंने कासरगोड, गुरुपुरा, मंगलुरु, मुंबई, उप्पिनंगडी और मूडबिद्री सहित देश भर के कई मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और एक स्थायी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत छोड़ी।

--आईएएनएस

 

 

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