Police Memorial Day India : पुलिसकर्मियों का अटूट समर्पण हमारे राष्ट्र और लोगों को सुरक्षित रखता है: पीएम मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर कहा कि पुलिसकर्मियों का अटूट समर्पण हमारे राष्ट्र और लोगों को सुरक्षित रखता है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पुलिस स्मृति दिवस पर, हम अपने पुलिसकर्मियों के साहस को सलाम करते हैं और कर्तव्य पथ पर उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं। उनका अटूट समर्पण हमारे राष्ट्र और लोगों को सुरक्षित रखता है। संकट और आवश्यकता के समय में उनकी बहादुरी और प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पुलिस स्मृति दिवस पर सभी पुलिसकर्मियों को हार्दिक बधाई। प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में, हमारे बलों ने अपराधों और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरों को विफल करके तथा अनुकरणीय साहस और प्रतिबद्धता के साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करके गौरव की बात लिखी है। देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक्स पोस्ट में लिखा कि पुलिस स्मृति दिवस पर हमारे वीर एवं प्रतिबद्ध पुलिस कर्मियों का हार्दिक अभिवादन। यह दिन राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और शांति को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों के बलिदान व समर्पण के स्मरण का अवसर है। हमारे पुलिसकर्मी, जो दिन-रात नागरिक सुरक्षा के लिए सतर्कता, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के साथ डटे रहते हैं, न केवल अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखते हैं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक संकटों में भी मानवता की रक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं।

उन्होंने आगे लिखा कि आज का दिन हमें उन पुलिस कर्मियों के परिवारों के त्याग को भी सम्मान देने का अवसर देता है जिन्होंने अपने प्रियजनों को राष्ट्र के लिए खोया। इस अवसर पर हम उनके बलिदान का स्मरण करें तथा देश की एकता, शांति और सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का संकल्प लें।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट में लिखा कि कर्तव्य पथ पर अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले सभी अमर बलिदानी पुलिस कार्मिकों को 'पुलिस स्मृति दिवस' पर विनम्र श्रद्धांजलि! उत्तर प्रदेश पुलिस कार्मिकों की सेवा और कर्तव्यनिष्ठा समाज के लिए एक आदर्श मॉडल है। उनका बलिदान राष्ट्र की आत्मा में अमिट प्रकाश बनकर सभी को प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि देश में शांति, सद्भाव और देशवासियों की सुरक्षा के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस के वीर जवानों को ‘पुलिस स्मृति दिवस’ पर नमन। आपका साहस, समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। सेवा, सुरक्षा और सहयोग की भावना के साथ उत्तराखंड पुलिस ने हर चुनौती का सामना करने में अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया है। आपदा के समय भी हमारे पुलिसकर्मियों ने जनसेवा की भी मिसाल प्रस्तुत की है।