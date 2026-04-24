Narendra Modi Rally : पानिहाटी में पीएम मोदी की जनसभा, भीषण गर्मी के बावजूद उमड़ा जनसैलाब, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पानिहाटी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पानिहाटी स्थित अमरावती मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस चुनावी रैली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

सभा स्थल पर पुलिस बल के साथ-साथ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की भी तैनाती की गई है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। लोगों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है तथा प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर महिलाएं सभा स्थल पर पहुंच रही हैं। कई महिलाएं छाता और पानी की बोतलें लेकर आईं, ताकि गर्मी के बीच भी वे कार्यक्रम में शामिल हो सकें।

स्थानीय महिलाओं ने बताया कि वे प्रधानमंत्री मोदी को देखने और उनका संबोधन सुनने के लिए काफी उत्साहित हैं। उनके अनुसार, यह अवसर उनके लिए खास है और वे लंबे समय से इस रैली का इंतजार कर रही थीं। ममता सरकार जाने वाली है और अबकी बार भाजपा आने वाली है।

कुछ स्थानीय नागरिकों ने कहा कि राज्य के विकास के लिए मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है और वे मोदी के नेतृत्व को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि पश्चिम बंगाल को नई दिशा देने के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

वहीं, कई समर्थकों ने भाजपा के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें यही एक प्रभावी विकल्प नज़र आता है। ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल का विकास नहीं किया है, इसीलिए उनको इस बार वोट नहीं दिया जा रहा है। इस बार भाजपा आने वाली है, लोगों को भी पता है कि भाजपा सरकार आने से विकास होता है।

वहीं, समर्थकों ने आगे कहा कि इस सभा में लोगों की भीड़ देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार आने वाली है, लोगों को बुलाया नहीं गया है, इतनी गर्मी में भी लोग अपने से आ रहे हैं। टीएमसी से जनता परेशान हो चुकी है, हम लोगों को मानना है कि पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए सिर्फ भाजपा को ही लाना होगा। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं।

--आईएएनएस