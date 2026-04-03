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PM Modi Election Campaign : विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज से चेन्नई व पुडुचेरी में शुरू करेंगे चुनाव प्रचार

पीएम मोदी चेन्नई-पुडुचेरी दौरे पर, चुनावी रणनीति और जनसभाओं में हिस्सा लेंगे
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Dainik Hawk·
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Apr 03, 2026, 05:36 AM
विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज से चेन्नई व पुडुचेरी में शुरू करेंगे चुनाव प्रचार

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के चुनाव प्रचार को तेज करने के लिए शुक्रवार से चेन्नई और पुडुचेरी के दो दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। यह दौरा तमिलनाडु और केंद्रशासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार दोपहर चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से उतरने के बाद वे सीधे पुडुचेरी जाएंगे, जहां शाम को एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे।

यह सभा 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित की जा रही है।

जनसभा के बाद प्रधानमंत्री शुक्रवार रात में चेन्नई लौट आएंगे। इस उच्च-स्तरीय दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस ने प्रमुख स्थानों पर कड़ी सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं लागू की हैं।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के दौरान सुचारु आवाजाही और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा, यातायात में बदलाव और विभिन्न प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।

शनिवार को प्रधानमंत्री चेन्नई में लगभग 100 पार्टी पदाधिकारियों, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और प्रमुख हितधारकों के साथ बैठक करेंगे।

यह बंद कमरे में होने वाली बैठक बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और 23 अप्रैल को तमिलनाडु में होने वाले मतदान से पहले चुनावी रणनीति को और धार देने पर केंद्रित होगी।

इसके बाद, प्रधानमंत्री मायलापुर में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में एक चुनावी कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो चेन्नई का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, एक रोड शो की भी योजना बनाई जा रही है जिसमें टी. नगर जैसे क्षेत्रों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अंतिम मार्ग की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

इस दौरे को तमिलनाडु में भाजपा की उपस्थिति मजबूत करने और पुडुचेरी में अपने चुनाव प्रचार को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

--आईएएनएस

 

 

 

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