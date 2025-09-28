भारत समाचार

PM Modi Navratri Message : मां कालरात्रि की कृपा से सबके जीवन में आत्मबल का संचार हो : पीएम मोदी

नवरात्रि सप्तमी: पीएम मोदी ने मां कालरात्रि की उपासना का किया उल्लेख
Sep 28, 2025, 07:01 AM
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की विशेष उपासना का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने मां से सभी के जीवन में आत्मबल के संचार की कामना की।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भक्ति भरा गीत 'मूकांबिका देवी जगदंबिके' का वीडियो भी शेयर किया। इस गीत को गायक केजे. येसुदास और गायिका केएस. चिथरा ने अपनी मधुर आवाज में गाया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "देवी मां के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। उनसे प्रार्थना है कि वे सभी को अदम्य साहस और उत्तम स्वास्थ्य का आशीष प्रदान करें। उनकी कृपा से सबके जीवन में आत्मबल का संचार हो।"

प्रधानमंत्री मोदी नवरात्रि के पहले दिन से ही रोजाना माता के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का उल्लेख सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं।

नवरात्रि के छठे दिन उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "नवरात्रि में देवी मां को शीश झुकाकर नमन! उनकी कृपा से हर किसी के जीवन में आत्मविश्वास का संचार हो। माता का आशीष सभी भक्तों को प्राप्त हो, यही कामना है।"

नवरात्रि का सातवां दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप को समर्पित है। मां कालरात्रि को भय और अंधकार का नाश करने वाली देवी माना जाता है। इनकी पूजा से भक्तों को भय, नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मां कालरात्रि का स्वरूप उग्र होने के बावजूद भक्तों के लिए कल्याणकारी है।

इनकी पूजा से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और साहस व शक्ति प्राप्त होती है। इस दिन भक्त विशेष रूप से रात में पूजा-अर्चना करते हैं और मां को गुड़, शहद या मिठाई का भोग अर्पित करते हैं।

 

