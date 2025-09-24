भारत समाचार

PM Modi Navratri Wishes : नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं

नवरात्रि तृतीय दिवस पर पीएम मोदी ने मां चंद्रघंटा की पूजा पर देशभर के लोगों को शुभकामनाएं दीं।
Sep 24, 2025, 06:10 AM
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देवी चंद्रघंटा को समर्पित शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और उनकी सुख-समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने देवी चंद्रघंटा को समर्पित मैथिली ठाकुर का एक भक्ति गीत भी शेयर किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "नवरात्रि का तीसरा दिन शांति, साहस और निर्भीकता की प्रतीक मां चंद्रघंटा की आराधना को समर्पित है। देवी मां के आशीर्वाद से हर किसी के जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। उनकी कृपा देशभर के मेरे परिवारजनों के लिए सुख-समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए, यही कामना है।"

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, "नवरात्रि के तृतीय दिवस पर देवी जगदंबा पार्वती के दिव्य स्वरूप मां चंद्रघंटा के चरणों में दंडवत होकर सादर वंदन करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि मां जगदंबा प्रत्येक घर से दुख-दरिद्रता का नाश कर, शांति, सौम्यता और सुख-समृद्धि का वास करें।"

नवरात्रि के तीसरे दिन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने लिखा, "जगज्जननी मां दुर्गा की आराधना के पावन पर्व शारदीय नवरात्रि के तृतीय दिवस पर मां चंद्रघंटा अपने भक्तों को साहस और शांति प्रदान कर उन्हें सभी संकटों से मुक्त करें, यही प्रार्थना है।"

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नवरात्रि के तृतीय दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "शांति, शक्ति, वीरता और न्याय की प्रतीक मां चंद्रघंटा की आराधना को समर्पित शारदीय नवरात्रि के तृतीय दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मां चंद्रघंटा के दिव्य आशीर्वाद से आपके जीवन में शौर्य, सामर्थ्य, सुख-समृद्धि और शांति का संचार हो, यही कामना है।"

बता दें कि नवरात्रि के तीसरे दिन, देवी दुर्गा की पूजा माता चंद्रघंटा के रूप में की जाती है, जिनकी 10 भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजा में एक अस्त्र, एक कमल का फूल या आशीर्वाद की मुद्रा (अभय मुद्रा) है। नवरात्रि के अवसर पर देशभर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग सुबह-सुबह ही मंदिरों के बाहर कतारों में खड़े होते हैं।

 

