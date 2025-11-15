भारत समाचार

Nuapada Bypoll Result : नुआपाड़ा उपचुनाव में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने जय ढोलकिया को बधाई दी

नुआपाड़ा उपचुनाव जीत पर मोदी और पटनायक ने दी बधाई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 15, 2025, 02:37 AM
ओडिशा: नुआपाड़ा उपचुनाव में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने जय ढोलकिया को बधाई दी

भुवनेश्वर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय ढोलकिया को नुआपाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी जीत पर बधाई दी। इसके साथ ही बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने भी जय ढोलकिया को उपचुनाव में उनकी जीत पर बधाई दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि मैं जम्मू-कश्मीर के नगरोटा और ओडिशा के नुआपाड़ा की जनता को उपचुनावों में भाजपा को शानदार जीत दिलाने के लिए धन्यवाद देता हूं। नवनिर्वाचित विधायक देवयानी राणा और जय ढोलकिया को बधाई। जनता की सेवा के लिए उन्हें शुभकामनाएं। इन जीतों को सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात काम करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई।

वहीं, नवीन पटनायक ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "मैं भाजपा उम्मीदवार को जीत की बधाई देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह नुआपाड़ा में सार्थक विकास लाकर इस जनादेश का सम्मान करेंगे। चुनाव आते-जाते रहते हैं, लेकिन हमारे मूल्य और लोगों की आस्था के प्रति हमारा सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए।

हाल ही में संपन्न नुआपाड़ा उपचुनाव के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और हेराफेरी के आरोपों का परोक्ष रूप से उल्लेख करते हुए, बीजद सुप्रीमो ने यह भी दोहराया कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी है।

नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि बीजद ओडिशा के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगा।

पटनायक ने आगे कहा, "बीजद ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, फिर भी लोगों के लिए लड़ने का हमारा संकल्प अटूट रहा है और आगे भी रहेगा। हमारी पार्टी योद्धा बीजू बाबू से प्रेरित है। ओडिशा के लोगों के अधिकारों के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने नुआपाड़ा उपचुनाव के दौरान पार्टी के लिए अथक परिश्रम करने और अपना सर्वस्व देने के लिए बीजद के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।

--आईएएनएस

 

 

democratic processPM ModiBJP winnaveen patnaikelection updatesOdisha politicsNuapada bypoll

Related posts

Loading...

More from author

Loading...