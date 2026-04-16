Education Initiative India : पीएम मोदी ने नागरकोइल में गिरिजा अम्मा से की मुलाकात , कहा- मेरा सौभाग्य...

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तमिलनाडु दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता नागरकोइल में वीराराघवन गिरीजा से मुलाकात की। इस मुलाकात को प्रधानमंत्री ने बेहद सुखद और यादगार बताया।

पीएम मोदी ने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, "कल नागरकोइल में, मैं गोमातम वीरराघवन गिरिजा जी से मिला और वह भी तीन दशकों से भी ज्यादा समय के बाद। शिक्षा, सेवा और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में उनके कार्यों के बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कुछ युवा छात्रों से भी मिली, जिन्होंने अपने विविध अनुभव साझा किए।"

इसके साथ पीएम मोदी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, "मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे करीब चालीस साल बाद गिरजा अम्मा से मिलने का मौका मिला।" उन्होंने बताया कि वीराराघवन गिरिजा पिछले कई सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। उन्होंने इस इलाके में करीब 15 हिंदू विद्यालय शुरू किए हैं। इन स्कूलों में गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दी जाती है, साथ ही उन्हें सेवा और संस्कारों का महत्व भी सिखाया जाता है।

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हर दिन एक रुपया दान करते हैं। यह राशि समय-समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में जरूरतमंदों की मदद के लिए भेजी जाती है। कभी असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए, कभी गुजरात भूकंप पीड़ितों के लिए, तो कभी कारगिल युद्ध में सैनिकों के कल्याण के लिए यह सहयोग दिया जाता है।

इस मुलाकात के दौरान गिरिजा अम्मा ने भी अपने अनुभव साझा किए और प्रधानमंत्री को एक चेक भेंट किया। उन्होंने बताया कि यह योगदान सभी का सामूहिक प्रयास है। इसमें 10 हजार से ज्यादा बच्चे, 600 शिक्षक और 200 अन्य स्टाफ जुड़े हुए हैं। उन्होंने इसे अपने गोल्डन जुबली के मौके पर एक विशेष उपहार बताया।

इस दौरान प्रधानमंत्री ने गिरिजा अम्मा के बच्चों से भी बातचीत की। एक छोटी बच्ची ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह पीएम मोदी से मिलकर बहुत खुश है। साथ ही उसने पीएम मोदी को सरस्वती वंदना भी सुनाई।

--आईएएनएस