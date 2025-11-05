भारत समाचार

PM Modi Meeting : प्रधानमंत्री मोदी ने महिला वर्ल्ड कप चैंपियंस से की मुलाकात, खिलाड़ियों से की बातचीत

पीएम मोदी ने महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम से की मुलाकात, जीत और जज्बे की सराहना की
Nov 05, 2025
प्रधानमंत्री मोदी ने महिला वर्ल्ड कप चैंपियंस से की मुलाकात, खिलाड़ियों से की बातचीत

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला वर्ल्ड कप की चैंपियंस की मेजबानी की। पीएम मोदी ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और टूर्नामेंट में लगातार तीन हार और सोशल मीडिया पर हुई ट्रोलिंग के बाद उनकी शानदार वापसी की तारीफ की।

इस अवसर पर, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी से हुई मुलाकात को याद किया, जब वे बिना ट्रॉफी के प्रधानमंत्री से मिली थीं, और अब जब वे ट्रॉफी के साथ उनसे मिली हैं तो वे उनसे और भी बार मिलना चाहती हैं।

वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें मोटिवेट किया है और वे उन सभी के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे आज लड़कियां सभी फील्ड में अच्छा कर रही हैं और इसके पीछे की वहज प्रधानमंत्री मोदी हैं। वहीं, दीप्ति शर्मा ने कहा कि वह पीएम मोदी से मिलने का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने 2017 की मुलाकात को याद किया और बताया कि तब पीएम मोदी ने उनसे कड़ी मेहनत करते रहने को कहा था और फिर वे अपना सपना पूरा कर पाएंगी।

मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने दीप्ति शर्मा से कहा कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जय श्री राम लिखा है और उनकी बांह पर भगवान हनुमानजी का टैटू है। इस पर शर्मा ने कहा कि इससे उन्हें ताकत मिलती है।

हरमनप्रीत ने पीएम मोदी से पूछा कि वे हमेशा प्रेजेंट में कैसे रहते हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसा रहना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है और उनकी आदत बन गई है।

इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ हरलीन के मशहूर कैच को भी याद किया, जिसके बारे में उन्होंने उस समय सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था।

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि फाइनल मैच के बाद हरमनप्रीत ने बॉल को कैसे अपनी जेब में रख लिया था। उन्होंने कहा कि वह लकी थीं कि बॉल उनके पास आई और उन्होंने उसे रख लिया। इसके बाद, उन्होंने अमनजोत कौर के मशहूर कैच के बारे में बात की, जो उन्होंने कई बार चूकने के बाद पकड़ा था। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी चूक है जिसे वह देखना पसंद करती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कैच करते समय आपको बॉल देखनी चाहिए, लेकिन कैच के बाद आपको ट्रॉफी देखनी चाहिए।

क्रांति गौड़ ने बताया कि उनके भाई प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े फैन हैं, जिस पर उन्होंने तुरंत उन्हें मिलने का खुला न्योता दिया।

पीएम मोदी ने महिला वर्ल्ड कप चैंपियंस से पूरे देश में, खासकर लड़कियों के बीच, फिट इंडिया का मैसेज आगे बढ़ाने को कहा। उन्होंने मोटापे की बढ़ती समस्या पर बात की और फिट रहने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उनसे अपने स्कूलों में जाकर वहां के युवा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने को भी कहा।

--आईएनएस

 

 

