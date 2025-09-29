भारत समाचार

PM Modi Meeting : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात

पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति संग मुलाकात और 'मन की बात' में खादी पर जोर दिया
Sep 29, 2025, 02:31 AM
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस बात की जानकारी उपराष्ट्रपति कार्यालय के आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट के जरिए दी गई।

उपराष्ट्रपति कार्यालय की ओर से आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की।

इस मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने भी आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट के जरिए जानकारी दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उनके साथ कई विषयों पर गहन चर्चा की।"

वहीं, पीएम मोदी ने रविवार को ही रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 126वें एपिसोड को संबोधित करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें- ये स्वदेशी हैं। इसे सोशल मीडिया पर 'वोकल फॉर लोकल' के साथ शेयर भी करें।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और इनमें खादी सबसे प्रमुख थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद खादी की रौनक फीकी पड़ती जा रही थी, लेकिन पिछले 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ सालों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई है।"

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू की कहानी बताई। उन्होंने कहा, "सत्यव्रत साहू ने जोहारग्राम ब्रांड के जरिए आदिवासी बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया है। उनके प्रयासों से आज झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को दूसरे देशों के लोग भी जानने लगे हैं।"

बिहार के मधुबनी जिले की स्वीटी कुमारी के 'संकल्प क्रिएशन' का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने मिथिला पेंटिंग को आजीविका का साधन बनाया। उनके साथ 500 से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं।

 

