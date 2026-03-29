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Mann Ki Baat Episode : 'मन की बात' में ओडिशा की उपलब्धि का जिक्र, सीएम माझी ने व्यक्त किया आभार

मछली पालन में सफलता पाने वाली सुजाता भुयान की पीएम मोदी ने की तारीफ
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Dainik Hawk·
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Mar 29, 2026, 02:42 PM
'मन की बात' में ओडिशा की उपलब्धि का जिक्र, सीएम माझी ने व्यक्त किया आभार

भुवनेश्वर:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 132वें एपिसोड में ओडिशा की गृहिणी सुजाता भुयान और ओम प्रकाश रथ की उपलब्धियों की सराहना की।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुयान के सफल प्रयास को उजागर करने के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे ओडिशा की जनता के लिए अत्यंत गर्व का विषय बताया।

पीएम मोदी ने संबलपुर जिले की गृहिणी सुजाता भुयान के जज्बे की सराहना की, जिनकी लगन और मेहनत ने उन्हें मछली पालन में एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित करने में सक्षम बनाया।

उन्होंने कहा कि भुयान, जो कुछ नया करना चाहती थीं और अपने परिवार की मदद करना चाहती थीं, उन्होंने कुछ साल पहले मछली पालन का काम शुरू किया था।

उन्‍होंने कहा कि शुरुआती दिन उनके लिए आसान नहीं थे। मौसम में बदलाव, मछलियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना और घरेलू जिम्मेदारियों को निभाना जैसी कई चुनौतियां थीं, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं डिगा। महज दो-तीन साल में उन्होंने अपने इस प्रयास को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया। आज उनकी सफलता समुदाय की महिलाओं के लिए आशा की एक नई किरण बनी है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुयान के सफल प्रयास को उजागर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे ओडिशा की जनता के लिए अत्यंत गर्व का विषय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुजाता भुयान ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए हीराकुंड जलाशय में 'केज कल्चर' के जरिए मछली पालन करके उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 25 से 30 मीट्रिक टन मछली के वार्षिक उत्पादन और 8 से 10 लाख रुपए की आय के साथ, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। एक गृहिणी से आत्मनिर्भर उद्यमी बनने तक सुजाता की प्रेरणादायक यात्रा निश्चित रूप से राज्य की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेगी। मैं उनके निरंतर प्रयासों और सफलता के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

रविवार को अपने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के एक युवक ओम प्रकाश रथ का भी उल्लेख किया, जिन्होंने महिला नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने पर एक निबंध लिखा था।

हाल ही में, पूरे देश से लगभग 12 लाख युवाओं ने 'माय भारत' द्वारा आयोजित 'माय भारत बजट क्वेस्ट' प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का मकसद युवाओं को बजट प्रक्रिया और नीति-निर्माण से जोड़ना था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने पर रथ द्वारा अपने निबंध में व्यक्त किए गए विचार और अवधारणाएं उन्हें बहुत प्रभावित करती हैं।

--आईएएनएस

 

 

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