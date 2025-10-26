Sardar Patel Legacy : पीएम मोदी ने की सरदार पटेल की जयंती पर देशवासियों से 'रन फॉर यूनिटी' में शामिल होने की अपील

भारत समाचार

Oct 26, 2025, 07:44 AM
पीएम मोदी ने की सरदार पटेल की जयंती पर देशवासियों से 'रन फॉर यूनिटी' में शामिल होने की अपील

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 127वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया।

मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को नमन करते हुए कहा, "सरदार पटेल आधुनिक काल में राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों में से एक रहे हैं। उनके विराट व्यक्तित्व में अनेक गुण एक साथ समाहित थे।"

प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा, "मेरा आप सबसे आग्रह है कि 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती पर देशभर में होने वाली 'रन फॉर यूनिटी' में आप भी जरूर शामिल हों।"

पीएम मोदी ने कहा, "गांधी जी से प्रेरित होकर सरदार पटेल ने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह समर्पित कर दिया। 'खेड़ा सत्याग्रह' से लेकर 'बोरसद सत्याग्रह' तक अनेक आंदोलनों में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है।"

बता दें कि सरदार पटेल की जयंती हर साल 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। भारत के एकीकरण में उनके ऐतिहासिक योगदान के सम्मान में इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 में, सरकार ने देश की एकता, अखंडता और मजबूती के संदेश को बढ़ावा देने के लिए सरदार पटेल की जयंती को 'एकता दिवस' ​​के रूप में मनाने का निर्णय लिया।

वहीं, पर्यावरण संरक्षण पर बोलते हुए पीएम मोदी ने गुजरात के वन विभाग की मैंग्रोव पहल की सराहना की। उन्होंने बताया कि पांच साल पहले वन विभाग की टीमों ने अहमदाबाद के पास धोलेरा में मैंग्रोव लगाने की शुरुआत की थी। आज वहां साढ़े तीन हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मैंग्रोव फैल चुके हैं।

उन्होंने कहा, "मैनग्रोव की वजह से अब धोलेरा के इको-सिस्टम में डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ी है, केकड़े और अन्य जलीय जीव भी पहले से अधिक हो गए हैं। प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में आने लगे हैं, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ा है और स्थानीय मछली पालकों को आर्थिक लाभ मिल रहा है।"

 

 

 

