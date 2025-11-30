भारत समाचार

PM Modi Mann Ki Baat ; प्रधानमंत्री मोदी आज 'मन की बात' में देश को करेंगे संबोधित

पीएम मोदी आज ‘मन की बात’ के 128वें एपिसोड में देश को करेंगे संबोधित
Nov 30, 2025, 03:33 AM
प्रधानमंत्री मोदी आज 'मन की बात' में देश को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 128वें एपिसोड में देश को संबोधित करेंगे।

सुबह 11 बजे इसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा।

यह प्रोग्राम एयर न्यूज वेबसाइट, न्यूजऑनएयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा एयर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी पर हिंदी के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में ब्रॉडकास्ट होगा।

'मन की बात' भारत और विदेश में अपने नागरिकों से जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री के खास प्लेटफॉर्म में से एक रहा है। पीएम मोदी कई राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार शेयर करते हैं, जमीनी स्तर की पहल पर जोर देते हैं और विकास और सामाजिक अभियानों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं।

26 अक्टूबर को एयर हुआ पिछला एपिसोड 'मन की बात' का 127वां एडिशन था। उस भाषण में प्रधानमंत्री ने छठ पर्व की शुभकामनाएं दी थीं और संस्कृत को फिर से शुरू करने में योगदान देने वाले युवा रचनाकारों की तारीफ की। उन्होंने भारत के कॉफी सेक्टर को दुनियाभर में ज्यादा पहचान मिलने का भी जश्न मनाया।

लोगों की भलाई के कामों पर बात करते हुए पीएम मोदी ने 'जीएसटी बचत उत्सव' के बारे में बात की और बताया कि इससे बहुत जोश पैदा हुआ।

उन्होंने साफ-सफाई और स्थिरता को बढ़ावा देने वाले कई नागरिकों के कामों पर जोर दिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ‘गार्बेज कैफे’ भी शामिल है, जहां प्लास्टिक कचरे के बदले खाना मिलता है और इंजीनियर कपिल शर्मा की अगुवाई में शहर की झीलों को फिर से जिंदा करने के लिए बेंगलुरु में चलाया गया एक कैंपेन भी शामिल है।

प्रधानमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की भी तारीफ की कि उन्होंने अपनी यूनिट्स में भारतीय नस्ल के कुत्तों की मौजूदगी बढ़ाई है।

'मन की बात' जमीनी स्तर पर प्रेरणा देने वाले कामों को दिखाने और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है।

अक्टूबर 2014 में लॉन्च होने के बाद से इस कार्यक्रम ने सफाई, पर्यावरण बचाने, डिजिटल लिटरेसी और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे अक्सर बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी और लोगों के आंदोलन को बढ़ावा मिला है।

--आईएएनएस

 

 

