भारत समाचार

PM Modi Mann Ki Baat : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली की एनडीएमसी लाइब्रेरी में सुनेंगे 'मन की बात'

एनडीएमसी लाइब्रेरी में 'मन की बात' 126वां एपिसोड, पीयूष गोयल होंगे शामिल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 28, 2025, 07:00 AM
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली की एनडीएमसी लाइब्रेरी में सुनेंगे 'मन की बात'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट मोती बाग स्थित एनडीएमसी लाइब्रेरी में एक विशेष आयोजन किया जा रहा है, जहां केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस कार्यक्रम को सुनेंगे।

इस आयोजन में एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्तमान पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, सक्रिय कार्यकर्ता, तथा मंडल क्षेत्र में रहने वाले प्रदेश व जिला पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है।

आयोजकों ने सभी से अनुरोध किया है कि वे सुबह 10:30 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर इस महत्वपूर्ण आयोजन का हिस्सा बनें। चाणक्यपुरी मंडल के अध्यक्ष प्रेम पाठक ने सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों से समय पर उपस्थिति के लिए अपील की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' का यह 126वां एपिसोड है। हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होने वाला यह कार्यक्रम जनसंचार की एक प्रमुख पहल बन गया है, जिससे प्रधानमंत्री भारत के लोगों से सीधे जुड़ पा रहे हैं।

अक्टूबर 2014 में अपनी शुरुआत के बाद से 'मन की बात' कार्यक्रम में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल साक्षरता, महिला सशक्तिकरण और इनोवेशन समेत कई विषयों पर चर्चा की जाती रही है। इस कार्यक्रम ने नागरिक-संचालित आंदोलनों को प्रोत्साहित करने और देश भर के गुमनाम नायकों की कहानियों को उजागर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इसी तरह पिछले एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की देवकी, जिन्हें 'सोलर दीदी' भी कहा जाता है, की कहानी बताई। इसके अलावा, पीएम मोदी ने पिछली बार 'मन की बात' कार्यक्रम में एक सिक्योरिटी गार्ड का जिक्र किया, जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी सैनिकों के बारे में जानकारियां अपने पास रखते हैं।

उन्होंने कश्मीर में आयोजित 'खेलो इंडिया' में पदक जीतने वाले मोहसिन अली से भी बात की। ओडिशा की रश्मिता साहू से भी पीएम मोदी ने बात की, जो एक कैनोइंग खिलाड़ी हैं।

 

 

Radio Programbjp-leadersIndia newsMann Ki BaatPM ModiPiyush GoyalNDMC Library

Related posts

Loading...

More from author

Loading...