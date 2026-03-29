PM Modi Mann Ki Baat : 'मेरा युवा भारत' राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहा हैः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' के 132वें एपिसोड में युवाओं पर बात की। प्रधानमंत्री ने युवाओं को राष्ट्र की ताकत बताते हुए योगदान देने की अपील की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देश की युवा की ताकत जब राष्ट्र निर्माण में जुटती है तो बहुत बड़ी मदद मिलती है। राष्ट्र निर्माण के इस दायित्व को निभाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है, 'मेरा युवा भारत', यानी मैं भारत संगठन। ये संगठन देश के युवाओं को अलग-अलग सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ रहा है। हाल ही में माय भारत क्वेस्ट का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य था देशभर के युवाओं को बजट प्रक्रिया और नीति निर्माण से जोड़ना। इससे जुड़ी क्वीज में देशभर से करीब 12 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया।"

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "क्वीज के बाद करीब 1 लाख 60 हजार प्रतिभागियों को निबंध प्रतियोगिता के लिए चुना गया। मुझे इसमें से कुछ निबंध पढ़ने का अवसर भी मिला, इनसे पता चलता है कि युवा साथी देश के विकास में योगदान देने के लिए कितना तत्पर हैं।

पीएम ने बताया कि तेलांगना के सूर्यापेट से कोटला रघुवीर रेड्डी, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सौरभ बैसवार और बिहार के गोपालगंज से सुमित कुमार ने किसान कल्याण टॉपिक पर लिखा है। पंजाब के मोहाली से आंचल और ओडिशा के केंद्रपाड़ा से ओम प्रकाश रथ ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ाने के तरीके पर अपने विचार प्रकट किए हैं। हरियाणा के यमुनानगर से प्रथम बरार ने ग्रीन और क्लीन भारत ही समृद्ध भारत का मार्ग है। इससे उनके गहरी सोच का पता चलता है। दिल्ली के शंख गुप्ता का सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए और अधिक प्रयास होने चाहिए। हमारे युवाओं ने अन्य विषयों पर भी अपने सुझाव साझा किए हैं। युवाओं के विचार आगे ले जाना अहम है।"

--आईएएनएस