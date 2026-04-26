Narendra Modi Letter : बंगाल के कलाकारों को प्रधानमंत्री मोदी ने भेजा बधाई पत्र, सिलिगुड़ी रैली में भेंट की थीं चित्र और कलाकृतियां

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिलिगुड़ी में आयोजित विशाल जनसभा में कई समर्थक हाथ से बनाए गए चित्र और कलाकृतियां लेकर पहुंचे थे। नागरिकों से जुड़ने के लिए प्रसिद्ध प्रधानमंत्री ने इन रचनात्मक प्रयासों पर विशेष ध्यान दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) को कलाकृतियां एकत्र करने का निर्देश दिया। कलाकृति बनाने वाले से अनुरोध किया गया कि वे अपने चित्रों के पीछे अपना नाम और संपर्क विवरण लिखें, ताकि भविष्य में संपर्क किया जा सके।

इन प्रतिभागियों में पश्चिम बंगाल के उत्तर धात्री ग्राम के नोटुन पारा क्षेत्र के आठवीं कक्षा के छात्र राहुल बसाक, सिलीगुड़ी के कक्षा 6 के एक छात्र मयंक घोष, पुरबस्थली की कलाकार पापिया मंडल और मुर्शिदाबाद की त्रिशाग्नि बनर्जी भी शामिल थी। इन सभी को अब प्रधानमंत्री की ओर से बधाई पत्र मिला है।

25 अप्रैल की शाम को राहुल बसाक के परिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय से एक फोन आया। विवरण की पुष्टि के बाद उनके पिता भजन बसाक को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रशंसा और शुभकामनाओं का एक आधिकारिक पत्र भेजा गया। इस क्षण ने राहुल और उनके परिवार को अपार खुशी दी, जिन्होंने इस अनुभव को अविस्मरणीय बताया।

राहुल ने मीडिया से बातचीत में कहा, "प्रधानमंत्री से पत्र पाकर मैं खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि वे जवाब भेजेंगे, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी आएगा।" उन्होंने आगे कहा, "इससे मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। मैं बचपन से ही चित्रकारी सीख रहा हूं और यह सम्मान मुझे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा।"

पुरबस्थली की कलाकार पापिया मंडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 अप्रैल की रैली में उनके हाथ से बनाया हुआ चित्र भेंट करने के बाद उनसे पत्र मिला। पापिया मंडल ने कहा, "मैं खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस कर रही हूं। उन्होंने कहा था कि कलाकृतियों को सराहा जाएगा, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे इतनी जल्दी पत्र मिलेगा। इससे मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। मैं बचपन से चित्रकारी कर रही हूं, हालांकि कुछ समय के लिए मैंने चित्रकारी छोड़ दी थी। इस सम्मान ने मेरे जुनून को फिर से जगा दिया है।"

सिलीगुड़ी के कक्षा 6 के एक छात्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अप्रैल के दौरे के दौरान उनके हाथ से बनाया गया एक स्केच भेंट करने पर उनसे व्यक्तिगत पत्र मिला है। मयंक घोष ने कहा, "जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को सिलीगुड़ी आए तो मैंने अपने हाथों से एक स्केच बनाया और उन्हें दिया। उन्हें मेरा स्केच बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि हर स्केच के पीछे पता लिखा होना चाहिए ताकि पत्र उन तक पहुंच सके। मैंने वह स्केच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और आखिरकार मुझे उनसे पत्र मिला। मैं बहुत खुश हूं।"

मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज निवासी त्रिशाग्नि बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ से बनाई गई पेंटिंग भेंट करने के बाद उनसे पत्र पाकर बेहद प्रसन्न हैं। त्रिशाग्नि बनर्जी कहती हैं, "सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। मैंने उनकी एक पेंटिंग बनाई थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे अपना कीमती समय निकालकर हमें जवाब देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने पत्र भेजा।"

--आईएएनएस

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