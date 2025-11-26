PM Modi Kurukshetra Speech : गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर पीएम मोदी के भाषण की लोगों ने की तारीफ

कुरुक्षेत्र: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनका अटूट साहस और सेवा भावना सभी को प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने पीएम मोदी के भाषण की सराहना की। उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी ने सिख समाज के मान को बढ़ाया है।

भाजपा की महिला मोर्चा की मंडल अध्‍यक्ष गीता शर्मा ने कहा कि आज पीएम मोदी का यहां कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय था। उन्‍होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर अपने विचार प्रकट किए हैं। पीएम मोदी ने सिख समाज का मान बढ़ाया है।

एक अन्‍य स्‍थानीय ने बताया कि गुरु तेग बहादुर ने हिंद के लिए अपना बलिदान दिया है। उन्‍होंने अगर बलिदान नहीं दिया होता तो यहां हर तरफ अलग नजारा होता। पीएम मोदी ने सिख धर्म के लिए बहुत ही सराहनीय काम किया है।

एक अन्‍य स्‍थानीय ने बताया कि पीएम मोदी ने आज सिक्‍का जारी किया है। यह हरियाणा और सिख समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। पीएम मोदी देश के विकास के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्‍व में देश ही नहीं, विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है।

सरदार अमर सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी ने सिख समाज का सम्‍मान किया है। आजादी के बाद से किसी अन्‍य पार्टी ने इनकी शहादत को याद नहीं किया है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शामिल होकर सिख समाज का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। गुरु तेग बहादुर सर्वधर्म के गुरु थे। यह कोई आम शहादत नहीं थी।

एक व्यक्ति ने कहा, "पीएम मोदी ने सिख समुदाय के लिए बहुत ही सराहनीय काम किया है।"

एक अन्‍य व्‍यक्ति ने कहा, "गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को अपने देश और अपने विश्वास के लिए डटे रहने और संघर्ष करने की शिक्षा दी।"

--आईएएनएस