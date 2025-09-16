भारत समाचार

PM Modi Speech : भारत अब हथियार बनाने के साथ निर्यात भी कर रहा है : दिलीप घोष

कोलकाता सेना सम्मेलन में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर
Sep 16, 2025, 05:49 AM
कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोलकाता दौरे के दौरान 'सेना सम्मेलन' में सेना की सराहना करते हुए आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता दिलीप घोष ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आज भारत न केवल हथियार बना रहा है, बल्कि उनका निर्यात भी कर रहा है।

भाजपा नेता दिलीप घोष ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। मुझे लगता है कि सेना में भी आत्मनिर्भरता बढ़नी चाहिए। पहले भारत हथियार खरीदता था, लेकिन आज भारत न केवल हथियार बना रहा है, बल्कि उनका निर्यात भी कर रहा है। सेना को नए और आधुनिक हथियार मिल रहे हैं और उनका मनोबल भी बढ़ा हुआ है। हमने पाकिस्तान में घुसकर मारा है और यह सबने देखा है। फिर भी एक महाशक्ति बनने के लिए भारत को जो भी करना चाहिए, ये काम सरकार कर रही है। सेना भी अपना पराक्रम बार-बार दिखा रही है।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, "बंगाल की स्थिति और दुर्दशा से सब वाकिफ हैं और हमें बंगाल को उससे बाहर निकालना है। भाजपा का उद्देश्य राज्य में सरकार बनाना है। इसी के चलते प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं और उनके आने से स्थानीय लोगों और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है।"

दिलीप घोष ने भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर कहा, "यह अच्छी बात है कि भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती सुधरनी चाहिए। जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप ने व्यवहार किया है, उसका भारत ने जवाब दे दिया है। उनको भी पता चल गया है कि नुकसान सिर्फ उन्हीं का होगा। इसलिए वे यहां चर्चा करने के लिए आ रहे हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि सब सही रास्ते पर चलेगा।"

 

