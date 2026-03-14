PM Modi Rally : पश्चिम बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली: आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा के समापन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बड़ी राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे।

भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई को रैली में अधिक लोगों के आने की उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए समर्थक राज्यभर से आ रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं और इसके लिए कई मंच तैयार है।

अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और संभावित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शहर के कुछ हिस्सों में हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया है और यातायात प्रतिबंध लागू किए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान लगभग 18,680 करोड़ रुपए की लागत वाली बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें लगभग 16,990 करोड़ रुपए की लागत से 420 किलोमीटर से अधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार करना, यातायात जाम को कम करना, यात्रा के समय को घटाना और पूर्वी भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

सबसे महत्वपूर्ण परियोजना 231 किलोमीटर लंबा खड़गपुर-मोरग्राम आर्थिक गलियारा है, जिसे चार लेन के राजमार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा। इस गलियारे से खड़गपुर और सिलीगुड़ी के बीच की दूरी लगभग 120 किलोमीटर कम होने की उम्मीद है, जिससे यात्रा का समय लगभग आठ घंटे कम हो जाएगा।

प्रधानमंत्री एनएच-14 पर दुबराजपुर बाईपास और कांगशाबती और सिलाबती नदियों पर नए पुलों की आधारशिला भी रखेंगे, जिससे क्षेत्र में राजमार्ग संपर्क को और मजबूत किया जा सके।

भाजपा के पश्चिम बंगाल उपाध्यक्ष राजू बनर्जी के अनुसार, रैली की संगठनात्मक तैयारियां तेजी से चल रही हैं, हालांकि सुरक्षा नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने आयोजन स्थल पर बनाए जा रहे मंचों की सटीक संख्या बताने से इनकार कर दिया।

इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री मोदी असम के सिलचर में कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं, जिसके बाद वे पश्चिम बंगाल में रैली और अन्य कार्यक्रमों के लिए कोलकाता रवाना होंगे।

--आईएएनएस