PM Modi Kerala Visit : प्रधानमंत्री मोदी केरल में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के प्रचार अभियान के तहत शनिवार को केरल का दौरा करने वाले हैं। ये चुनाव 9 अप्रैल को होने वाले हैं।

भाजपा अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री पथानामथिट्टा जिले के तिरुवल्ला में एक जनसभा से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। उम्मीद है कि वे शहर के सार्वजनिक स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता और पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्रों से एनडीए के उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। इस रैली को मध्य केरल में मतदाताओं का समर्थन मजबूत करने के एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 3 बजे कोट्टायम जिले के चांगनास्सेरी स्थित एनएसएस कॉलेज के मैदान में पहुंचेंगे। वहां से वे सड़क मार्ग से तिरुवल्ला जाएंगे। पार्टी नेताओं ने संकेत दिया है कि जनसभा में आने वाली भारी भीड़ के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है।

दिन में आगे चलकर प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम जाएंगे, जहां वे किल्लीपलम जंक्शन से करमना तक लगभग 1.5 किलोमीटर के मार्ग पर एक रोड शो में भाग लेंगे। इस रोड शो में पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम जनता की व्यापक भागीदारी की उम्मीद है।

राजीव चंद्रशेखर और वी. मुरलीधरन सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के प्रधानमंत्री के साथ यात्रा के विभिन्न चरणों में रहने की उम्मीद है।

इससे पहले शुक्रवार को, पीएम मोदी ने पुडुचेरी में एक हाई-प्रोफाइल रोड शो आयोजित करके एनडीए के चुनाव प्रचार को तेज कर दिया, जिसमें उत्साही भीड़ उमड़ी और पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई।

पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा, मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस, एआईएडीएमके और अन्य क्षेत्रीय सहयोगी शामिल हैं, आगामी चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान से नई दिल्ली से चेन्नई पहुंचे। चेन्नई हवाई अड्डे से वे हेलीकॉप्टर से पुडुचेरी के लिए रवाना हुए, जो केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी मुकाबले को लेकर भाजपा नेतृत्व द्वारा दिए जा रहे महत्व को दर्शाता है।

पुडुचेरी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री रंगासामी के साथ-साथ वरिष्ठ भाजपा नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

--आईएएनएस