PM Modi Kerala Visit : 'नन्हे दोस्त के साथ,' पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर बच्चे के साथ शेयर की तस्वीर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक बच्चे के साथ अपनी बहुत ही प्यारी तस्वीर शेयर की है। उन्होंने इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, "शुक्रवार को 7, लोक कल्याण मार्ग पर आए एक नन्हे दोस्त के साथ।" सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी सराही जा रही है।

मलयालम अभिनेता और भाजपा नेता कृष्णाकुमार ने शनिवार को राजधानी दिल्ली में अपने पूरे परिवार के साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित 7 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें और भावुक पोस्ट परिवार के सदस्यों द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए जाने के बाद तुरंत वायरल हो गईं। कृष्णाकुमार की बेटियां—अहाना, दीया, ईशाना, और हंसिका—लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनमें से अहाना फिल्म इंडस्ट्री में भी सक्रिय हैं।

कृष्णाकुमार की पत्नी सिंधु कृष्णा (एक उद्यमी), दीया के पति अश्विन, और उनके छोटे बेटे ओमी समेत पूरा परिवार प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरों में नजर आया।

अहाना कृष्णा ने एक भावपूर्ण संदेश पोस्ट में लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बेहद प्रेरणादायक सुबह। उनके जैसे व्यक्तित्व को इतने स्नेह और व्यक्तिगत जुड़ाव के साथ हमारा स्वागत करते देख मैं विस्मित हो गई। हमारे अनेक प्रश्नों को धैर्यपूर्वक सुनने से लेकर सरल और सच्ची बातचीत करने तक, एक पल ऐसा भी आया जब हम लगभग भूल ही गए थे कि हम दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक की उपस्थिति में हैं। यह एक खूबसूरत उदाहरण था कि सादगी और महानता वास्तव में साथ-साथ चल सकती हैं। यह सुबह हमेशा खास रहेगी।”

दीया ने प्रधानमंत्री मोदी की अपने बेटे को गोद में लिए हुए तस्वीर के साथ एक भावुक संदेश साझा करते हुए कहा, “सबसे बड़ा प्रशंसक वाला पल। आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिताए एक घंटे से मुझे जगाने का अभी भी इंतजार है। मेरा परिवार और मैं इसे कभी नहीं भूलेंगे। इसे संभव बनाने के लिए अचन (पिता) का धन्यवाद। पीएम मोदी, हमेशा आपकी बड़ी प्रशंसक।”

कृष्णाकुमार ने स्वयं इस बंधन को 'दिव्य' बताया और विश्व स्तर पर सम्मानित नेता के साथ समय बिताने का अवसर मिलने पर आभार व्यक्त किया।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की और उन्हें सच्चा 'कर्म योगी' कहा।

कृष्णाकुमार परिवार केरल में सोशल मीडिया पर अपनी मजबूत उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी के लिए जाना जाता है।

कृष्णाकुमार 2021 के केरल विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़े थे। उन्होंने सिनेमा और राजनीति के बीच एक सेतु का काम किया है।

यह पारिवारिक मुलाकात किसी बड़े आयोजन का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक निजी मुलाकात थी जिसने प्रधानमंत्री मोदी के मिलनसार स्वभाव को उजागर किया।

प्रधानमंत्री द्वारा ओमी को प्यार से दुलारते और परिवार के साथ अनौपचारिक बातचीत करते हुए तस्वीरों की व्यापक रूप से सराहना की गई।

कृष्णाकुमार परिवार के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था, प्रशंसा, गर्व और पारिवारिक खुशी से भरा एक अनमोल पल।

--आईएएनएस