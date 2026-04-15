Narendra Modi Roadshow : तमिलनाडु चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का आज कन्याकुमारी में रोड शो

नागरकोइल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कन्याकुमारी में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री विशेष विमान से तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे और फिर हेलीकॉप्टर से नागरकोइल के लिए रवाना होंगे।

जानकारी के अनुसार उनके सशस्त्र बल मैदान पर उतरने का कार्यक्रम है, जहां से वे सड़क मार्ग से वेपामूडु जंक्शन तक जाएंगे और लगभग शाम 4:30 बजे रोड शो शुरू करेंगे। वेपामूडु जंक्शन से वडासेरी में एमजीआर प्रतिमा तक का एक किलोमीटर का खंड इस आयोजन के लिए निर्धारित किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी खुली गाड़ी में यात्रा करेंगे, जनता का अभिवादन करेंगे और कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली और तेनकासी जिलों में चुनाव लड़ रहे भाजपा और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे।

तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई, पूर्व केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन और एआईएडीएमके महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी सहित अन्य गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है।

भाजपा ने इस यात्रा के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। भीड़ प्रबंधन को सुगम बनाने और जुलूस के दौरान जनता को प्रधानमंत्री के दर्शन सुरक्षित रूप से हो सकें, इसके लिए मार्ग के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाए गए हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, कन्याकुमारी जिले की सभी छह विधानसभा सीटों से हजारों भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक इस आयोजन में शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा, पड़ोसी जिलों थूथुकुडी और तेनकासी से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के आने की संभावना है, जो एनडीए की चुनाव प्रचार रणनीति में इस आयोजन के महत्व को दर्शाता है।

रोड शो के बाद, पीएम मोदी सशस्त्र बल मैदान लौटेंगे, जहां से वे तिरुवनंतपुरम वापस उड़ान भरेंगे और उसके बाद नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

यह दौरा ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाता है जब राजनीतिक दल मतदान से पहले अंतिम दिनों में अपने प्रचार प्रयासों को तेज कर रहे हैं और स्टार प्रचारक तमिलनाडु भर में मतदाताओं तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

234 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 23 अप्रैल को होना है और मतगणना 4 मई को होगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने 176 सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षकों के साथ-साथ 150 व्यय से अधिक पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। ये अधिकारी चुनाव प्रचार गतिविधियों और खर्च के तरीकों पर कड़ी निगरानी रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार के उल्लंघन को रोका जा सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखा जा सके।

--आईएएनएस