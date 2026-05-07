भारत समाचार

West Bengal Politics : मौका मिला तो पीएम मोदी को जरूर झालमुड़ी खिलाऊंगा : हुमायूं कबीर

मोदी के झालमुड़ी वीडियो से बना ट्रेंड, बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 07, 2026, 02:51 PM
मौका मिला तो पीएम मोदी को जरूर झालमुड़ी खिलाऊंगा : हुमायूं कबीर

मुर्शिदाबाद: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झालमुड़ी खाने का वीडियो वायरल होने के बाद अब यह लोकप्रिय 'बंगाली स्नैक' ट्रेंड बन गया है।

बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी कार्यालय में झालमुड़ी खाकर जीत की खुशियां मनाई।

इसी बीच आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने एक अनोखी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उन्हें मौका मिला तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद 'झालमुड़ी' जरूर खिलाएंगे।

मुर्शिदाबाद में आईएएनएस से बातचीत में हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर मुझे मौका मिला, तो मैं पीएम मोदी को जरूर झालमुड़ी खिलाऊंगा।

बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर हुमायूं कबीर ने कहा कि भाजपा बहुत बड़ी और एक राष्ट्रीय पार्टी है। 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है। बंगाल में अगली सरकार का 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे।

टीएमसी के द्वारा बुलाई गई बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसी भी टीएमसी विधायक, पूर्व विधायक या नेता को अपने दल में शामिल करने के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले हैं। अगर भाजपा ने अपने दरवाजे खोले होते, तो बहुत से लोग उसमें शामिल हो गए होते।

कबीर ने बंगाल में हिंसा को लेकर कहा कि 2021 में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी और उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया था। आज, भाजपा शांत है। लेकिन, किसी भी पार्टी कार्यकर्ता की हत्या नहीं होनी चाहिए। पुलिस को कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू कराना चाहिए।

भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या किए जाने पर हुमायूं कबीर ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और दो चरणों में मतदान सुचारू रूप से हुआ था। इस तरह की हिंसा या खून-खराबा नहीं होना चाहिए। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए।

--आईएएनएस

 

 

Food Culture BengalBJP Bengalviral video IndiaElection Politics IndiaWest Bengal PoliticsPM Narendra ModiJhalmuri TrendMurshidabad newsRegional Politics IndiaPolitical Statements India

Related posts

Loading...

More from author

Loading...