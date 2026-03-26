PM Modi Rally : जेवर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर तैयारियां पूरी, चार स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा स्थित जेवर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे और जनसभा को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं।

प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों की देर रात तक एक बैठक चली, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। प्रशासन के अनुसार, गुरुवार से पूरा जनसभा स्थल एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए रखेंगी और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) और अन्य केंद्रीय एजेंसियां आज से ही जनसभा स्थल और उद्घाटन स्थल का जायजा लेंगी, ताकि किसी भी तरह की चूक की संभावना को खत्म किया जा सके। जनसभा को लेकर पंडाल लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसे प्रशासन की निगरानी में आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। पंडाल के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए लगातार निगरानी की जा रही है।

सुरक्षा के लिहाज से किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चार स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। पहली लेयर में एसपीजी और एनएसजी कमांडो तैनात रहेंगे, जो अत्याधुनिक हथियारों और सुरक्षा उपकरणों से लैस होंगे। इसके अलावा आसपास की इमारतों और संवेदनशील स्थानों पर स्नाइपर्स की भी तैनाती की जाएगी, जो हर व्यक्ति और गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे।

दूसरी और तीसरी सुरक्षा परत में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, विशेष रूप से एसपी रैंक के अधिकारी, तैनात रहेंगे जो सुरक्षा प्रबंधन की निगरानी करेंगे। अंतिम और चौथी लेयर में स्थानीय पुलिस, पीएसी और अन्य सुरक्षा बलों के जवान मोर्चा संभालेंगे।

प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष टीमों को भी तैयार रखा गया है। जेवर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

--आईएएनएस