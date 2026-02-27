India Israel Relations : पीएम मोदी ने भारतीय यहूदी समुदाय के सदस्यों से की मुलाकात, बोले - दोनों देशों के बीच एक जीवंत पुल

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के ऐतिहासिक दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने इजराइल की संसद को संबोधित किया। तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद भारत रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने भारतीय मूल के यहूदी समुदाय के सदस्यों से बातचीत की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर भारतीय यहूदी समुदाय के सदस्यों के साथ फोटो शेयर की है, जिसमें वह लोगों के साथ बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं।

पीएम मोदी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, "भारतीय यहूदी समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। भारत के साथ उनका गहरा संबंध और इजराइल के लिए उनका उल्लेखनीय योगदान हमारे दोनों देशों के बीच एक जीवंत पुल के रूप में खड़ा है।"

पीएम मोदी अपना दो दिवसीय इजरायल का राजकीय दौरा पूरा कर वापस भारत लौटे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष अंदाज में विदाई दी।

एयरपोर्ट पर पीएम मोदी और नेतन्याहू ने एक-दूसरे को गले लगाया और कुछ देर बातचीत भी की।

पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें भारत और इजरायल के रिश्तों को “स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप” (विशेष रणनीतिक साझेदारी) के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि उनकी बैठक बेहद फलदायी रही और दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।

उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई दिशा देने का फैसला किया है। साथ ही “क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप” स्थापित करने पर भी सहमति बनी है, जिससे भविष्य की तकनीकों में सहयोग बढ़ेगा।

पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र को भी दोनों देशों के सहयोग का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल के बीच चल रहे कृषि सहयोग के तहत उत्कृष्टता केंद्रों (सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस) की संख्या बढ़ाकर 100 करने का निर्णय लिया गया है, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।

पीएम मोदी ने इजरायली वेब सीरीज ‘फौदा’ के कलाकारों से भी मुलाकात की और उनके साथ सेल्फी साझा की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि इस मुलाकात के लिए सिर्फ एक सेल्फी की जरूरत थी, कोई अंडरकवर काम नहीं।

--आईएएनएस