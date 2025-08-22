भारत समाचार

PM Modi Kolkata Visit: ‘समय की बचत होगी’ स्थानीय लोगों ने कोलकाता में मेट्रो रेल परियोजनाओं के उद्घाटन से पहले जताई खुशी

कोलकाता में पीएम मोदी ने नई मेट्रो सेवाओं का किया उद्घाटन
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 22, 2025, 09:28 AM
‘समय की बचत होगी’ स्थानीय लोगों ने कोलकाता में मेट्रो रेल परियोजनाओं के उद्घाटन से पहले जताई खुशी

 

कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी कोलकाता में मेट्रो रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया जाएगा और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा।

पीएम मोदी जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन जाएंगे, जहां वे जेसोर रोड से नोआपाड़ा-जय हिंद बिमान बंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वे सियालदह-एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे।

वे जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिंद बिमान बंदर और वापस मेट्रो की सवारी भी करेंगे।

पीएम मोदी के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। कुछ लोगों के साथ आईएएनएस ने बातचीत की।

छात्रा विधि मिश्रा ने कहा, "यह बहुत अच्छा हो रहा है। पहले जाम की समस्या से काफी परेशानी होती थी। मेट्रो से यात्रा काफी सुगम हो जाएगी। राज्य के लिए यह परियोजना काफी अच्छी रहने वाली है। परिवहन की दृष्टि से यह ड्यूटी पर जाने वाले लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। मैं मेट्रो के शुरू होने से बहुत खुश हूं, और पीएम मोदी के प्रति आभारी हूं।"

उन्होंने कहा कि मेट्रो से कोलकाता और हावड़ा के लोगों का आवागमन निश्चित रूप से आसान हो जाएगा। मैं राज्य में हो रहे विकास को देखकर बहुत खुश हूं।

एक स्कूल में काम करने वाली महिला ने अपनी खुशी साझा करते हुए कहा: "मैं यहां स्कूल में काम करती हूं, और मुझे हर दिन यात्रा करनी पड़ती है। मैं प्रार्थना कर रही थी कि यह मेट्रो शुरू हो जाए, इसलिए यह दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। मैं पीएम मोदी की आभारी हूं कि आज यह मुमकिन हो रहा है।

वहीं, अन्य लोगों ने भी अपनी ओर से पीएम मोदी के प्रति आभार जताया है।

सियालदह-एस्प्लेनेड मेट्रो दोनों स्थानों के बीच यात्रा के समय को लगभग 40 मिनट से घटाकर केवल 11 मिनट कर देगी।

बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड आईटी हब के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये मेट्रो रूट कोलकाता के कुछ सबसे व्यस्त इलाकों को जोड़ेंगे, यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी लाएंगे और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को लाभ होगा।

 

 

Jessore Road stationMetro inaugurationPM ModiKolkata Metropublic transport IndiaSealdah Esplanade metroBengal Development

Related posts

Loading...

More from author

Loading...