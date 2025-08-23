PM Modi Kolkata Metro: पीएम मोदी ने कोलकाता मेट्रो में किया सफर, छात्रों से की दिल खोलकर बात

कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता मेट्रो की तीन नई लाइनों का उद्घाटन किया, जिससे शहर की कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान उन्होंने नई जय हिंद विमानबंदर-नौपाड़ा मेट्रो लाइन पर जेसोर रोड स्टेशन से मेट्रो की सवारी भी की। पीएम मोदी ने मेट्रो परियोजना में कार्यरत श्रमिकों से भी मुलाकात की और उनके प्रयासों की सराहना करते हुए उनका हौसला बढ़ाया।

6 किलोमीटर लंबी इस नई लाइन से कोलकाता हवाई अड्डे और शहर के बीच यात्रा और सुगम हो जाएगी। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने एक रोड शो भी किया, जहां उन्होंने सड़कों पर खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।

यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्रीय विद्यालय के स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ खुलकर बातचीत की। बच्चों ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए बताया कि पीएम मोदी से मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है।

एक छात्रा ने कहा, "उन्होंने हमसे मेट्रो के प्रभाव, हमारी दिनचर्या और भाषाओं के बारे में पूछा। उनसे मिलना सपने जैसा था।"

बच्चों ने बताया कि पीएम ने उनके स्वास्थ्य, व्यायाम, और एआई के उपयोग जैसे विषयों पर भी चर्चा की। एक छात्र ने कहा, "प्रधानमंत्री ने पूछा कि हम कितनी भाषाएं जानते हैं, हम किस राज्य से हैं, और एआई का उपयोग कैसे करते हैं। उनकी बातों से हमें बहुत प्रेरणा मिली।"

बच्चों ने बताया कि पीएम ने मेट्रो के शुरू होने से दैनिक जीवन में होने वाले बदलावों पर भी चर्चा की।

एक छात्र ने कहा, "इस उद्घाटन का हिस्सा बनकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। यह मेट्रो कोलकाता की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी।"

एक अन्य छात्र ने कहा, "प्रधानमंत्री से मिलना गर्व का क्षण है। उनकी बातों से हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन मिला। उन्होंने बच्चों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं, जिससे बच्चों में उत्साह और खुशी का माहौल था।"

इस अवसर पर पीएम मोदी ने कोलकाता मेट्रो के विस्तार को देश की प्रगति का प्रतीक बताया। यह परियोजना कोलकाता के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी यात्रा को और सुविधाजनक बनाएगी।