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Narendra Modi Karnataka Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का करेंगे उद्घाटन

कर्नाटक में पीएम मोदी का दौरा, मंदिर उद्घाटन और पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे
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Dainik Hawk·
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Apr 15, 2026, 05:43 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कर्नाटक के मांड्या जिले के श्री क्षेत्र आदिचुनचनगिरि में स्थित श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन सुबह लगभग 11 करेंगे। इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी.देवेगौड़ा के साथ संयुक्त रूप से 'सौंदर्य लहरी और शिव महिम्ना स्तोत्रम'नामक पुस्तक का विमोचन भी करेंगे।

श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर एक स्मारक है, जो श्री आदिचुंचनगिरि महासंस्थान मठ के 71वें पुजारी श्री श्री श्री बालगंगाधरनाथ महास्वामीजी को समर्पित है। पारंपरिक द्रविड़ वास्तुकला शैली में निर्मित यह मंदिर दिवंगत संत के जीवन और विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बयान में कहा गया है कि मंदिर की परिकल्पना न केवल श्रद्धा के स्थल के रूप में की गई है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में भी की गई है।

श्री श्री श्री बाल गंगाधरनाथ महास्वामीजी अपने जीवनभर समाज सेवा के प्रति समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित थे। उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना की। उनका दृढ़ विश्वास था कि समाज सेवा ही सर्वोच्च पूजा है, और उनकी शिक्षाओं ने जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं को पार करते हुए लाखों लोगों को प्रेरित किया।

इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 12,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित छह लेन वाले दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस राजमार्ग परियोजना से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय पांच-छह घंटे से घटकर लगभग 2-2.5 घंटे हो जाएगा।

213 किलोमीटर लंबा यह नियंत्रित मार्ग अब उपयोग के लिए खुला है और इससे क्षेत्रीय संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। यह देहरादून पहुंचने से पहले उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे बागपत, बरौत, शामली और सहारनपुर को जोड़ता है। यह दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-कटरा और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे सहित प्रमुख राष्ट्रीय कॉरिडोर से भी जुड़ेगा।

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आर्थिक कॉरिडोर के एलिवेटेड सेक्शन पर वन्यजीव कॉरिडोर का निरीक्षण किया।

इस दौरे के दौरान केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उपस्थित थे।

वन्यजीव गलियारे के निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी लगाई गई और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को परियोजना के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने वन्यजीव गलियारे के साथ-साथ एक रोड शो भी किया, जिसे देखने के लिए सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ उमड़ी।

--आईएएनएस

 

 

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