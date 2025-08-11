भारत समाचार

PM Modi MP Flats Inauguration: पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीबों से लेकर सांसदों को भी मिल रहा है घर: मनोज तिवारी

पीएम मोदी ने सांसदों के लिए 184 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया
Aug 11, 2025, 07:03 AM
पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीबों से लेकर सांसदों को भी मिल रहा है घर: मनोज तिवारी

नई दिल्ली:  राजधानी दिल्ली में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सांसदों के लिए बनाए गए फ्लैटों के उद्घाटन करने से पहले भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने इसे सुंदर दिन के तौर पर इसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप-VII बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी की सरकार में गरीबों से लेकर सांसदों को भी घर मिल रहा है।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल सांसदों की आवासीय जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि मोदी सरकार गरीबों से लेकर सांसदों तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है।

भाजपा सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों, विशेष रूप से गरीबों के कल्याण और सांसदों के लिए नए आवास जैसे कार्यों को ऐतिहासिक बताया। उनके अनुसार, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। राम राज्य में सांसदों को नए टाइप-VII फ्लैट और कार्यालय की सुविधाएं मिल रही हैं। यह मोदी सरकार की निस्वार्थता और विकासोन्मुखी नीतियों का प्रमाण है। मुझे आनंद आ रहा है कि विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस, इस परियोजना को अलग-अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यहां सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों के सांसद भी रहेंगे। यही तो राम राज्य है, जहां सभी सांसद रहेंगे।

भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी बहुत अच्छी तरह से निगरानी की है। यह एक भव्य इमारत है, एक शानदार जगह है, जहां सांसद प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे। यह आवास समिति और प्रधानमंत्री मोदी का सराहनीय प्रयास है।

समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव ने फ्लैटों की गुणवत्ता की सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाउस कमेटी व सभी सांसदों को बधाई दी।

बता दें कि पीएम मोदी उद्घाटन समारोह के दौरान, प्रधानमंत्री आवासीय परिसर में सिंदूर का एक पौधा भी लगाएंगे। प्रतीकात्मक रूप से, वह आवासीय परिसर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रमिकों (श्रमजीवियों) से बातचीत करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, नवनिर्मित प्रत्येक फ्लैट में लगभग 5,000 वर्ग फुट का कारपेट एरिया है। विशाल डिज़ाइन आवासीय और आधिकारिक दोनों उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है, जिससे सांसदों के लिए अपने घरों से ही अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करना सुविधाजनक हो जाता है।

 

