Narendra Modi Highway Inauguration: दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है: पीएम मोदी

Aug 17, 2025, 11:38 AM
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 11 हजार करोड़ रुपए की हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। दिल्ली के रोहिणी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास पर विश्वास से बात की। आज का भारत क्या सोच रहा है, उसके सपने और संकल्प क्या हैं, यह सब कुछ आज पूरी दुनिया अनुभव कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया जब भारत को देखती और परखती है, तब उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है। इसलिए दिल्ली को विकास का ऐसा मॉडल बनाना है, जहां यह सबको महसूस हो कि यह विकसित होते भारत की राजधानी है।

 

उन्होंने कहा कि अगस्त का महीना आजादी और क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी के महोत्सव के बीच दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और यूईआर-2 की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली-गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। सभी का समय बचेगा। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों और व्यापारियों को भी इस हाईवे परियोजना से लाभ होगा।

 

पीएम मोदी ने कहा कि 11 साल से केंद्र सरकार ने लगातार काम किया है। दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बहुत सुधार हुआ है। मेट्रो नेटवर्क के मामले में यह दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क क्षेत्रों में से एक है। नमो भारत जैसा रैपिड रेल सिस्टम है। पिछले 11 साल में दिल्ली एनसीआर में आना-जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा उठाया है, वह जारी है।

 

इस दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरकार के सफाई अभियान की प्रशंसा की। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भी प्रशंसा की।

 

उन्होंने कहा कि यह संयोग भी पहली बार बना है कि केंद्र के साथ-साथ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की सरकार है। यह दिखाता है कि भाजपा पर जनता का कितना आशीर्वाद है। इसलिए अपना दायित्व समझकर हम दिल्ली-एनसीआर के विकास में जुटे हैं।

 

 

