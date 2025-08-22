भारत समाचार

PM Modi Inaugurates Bihar Projects: बिहार की धरती चंद्रगुप्त-चाणक्य की, यहां लिया गया संकल्प खाली नहीं जाता : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया में 13 हजार करोड़ से अधिक की रेल, सड़क, बिजली, आवास और स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बिहार का चौतरफा विकास एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीएम मोदी ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को भारत की नई रक्षा नीति बताया। साथ ही बिहार के युवाओं को रोजगार योजना और गरीब परिवारों को पक्के घर देने का भरोसा दिलाया।
Aug 22, 2025, 11:48 AM
गयाजी:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के गयाजी में आयोजित कार्यक्रम में 13 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से रेल, सड़क, बिजली, आवास, जलापूर्ति और स्वास्थ्य क्षेत्रों से जुड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार चंद्रगुप्त और चाणक्य की धरती है। यहां लिया गया संकल्प खाली नहीं जाता। यही कारण है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद मैंने भी आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का संकल्प इसी धरती से लिया था। आज दुनिया देख रही है। बिहार की धरती से लिया गया वह संकल्प पूरा हो चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा, "ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। भारत में आतंकवादी भेजकर हमले कराकर कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइल उन्हें दफन करके रहेगी।"

पीएम मोदी ने याद दिलाते हुए कहा कि उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, मिसाइल दाग रहा था और इधर भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में तिनके की तरह बिखेर रहा था। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई।

इस मौके पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और एनडीए सरकार की प्राथमिकता गिनाई। उन्होंने राजद और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद नहीं जानते थे कि पैसों का कभी मोल नहीं समझा। कोई भी परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं होती थीं। परियोजनाओं को लटकाकर पैसे कमाते थे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने इस गलत सोच को भी बदल दिया है। अब अगर परियोजनाओं का शिलान्यास होता है तो कोशिश होती है कि इसे समय से पूरा कर लिया जाए।

उन्होंने कहा कि बिहार का तेज विकास केंद्र की एनडीए सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आज बिहार चौतरफा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में पुरानी समस्याओं के समाधान तलाशे गए हैं और नई प्रगति के रास्ते बनाए गए हैं।

उन्होंने आगे कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री के बयान की चर्चा करते हुए कहा कि आपको याद होगा कि कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। इसके बावजूद राजद वाले सोए पड़े थे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत, कोई भूल नहीं सकता है। एनडीए सरकार अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नफरती अभियान का जवाब दे रही है। बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले और सम्मान की जिंदगी मिले, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। बिहार में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहे हैं।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि पिछले सप्ताह, 15 अगस्त से ही देशभर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हुई है। इसके तहत हमारे युवा जब निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करेंगे, तब केंद्र सरकार उन्हें अपने पास से 15,000 रुपए देगी। जो निजी कंपनियां उन्हें रोजगार देंगी, उन्हें भी सरकार प्रोत्साहन देगी। इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार के युवाओं को भी होगा। उन्होंने संविधान संशोधन बिल का जिक्र करते हुए कहा कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है, जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी आता है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्री भी शामिल किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इस कानून के बनने के बाद, अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री गिरफ्तार होता है, तो उसे 30 दिन के भीतर जमानत लेनी होगी, और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रखा जाए, तो वह अपने-आप निलंबित हो जाता है, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, मंत्री है या प्रधानमंत्री है, तो वह जेल में रहकर भी सत्ता का सुख पा सकता है। लेकिन, कांग्रेस, राजद और वाम दल वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिसने पाप किया होता है, वह अपने पाप को दूसरों से छिपाता है। इन सबका भी यही हिसाब है। राजद और कांग्रेस में या तो कोई जमानत पर बाहर हैं या अदालत के चक्कर काट रहा है। संविधान निर्माता राजेन्द्र प्रसाद और बाबासाहेब अंबेडकर ने भी नहीं सोचा होगा कि सत्ता के भूखे लोग जेल से सत्ता का सुख भोगेंगे।

उन्होंने इस दौरान औटा और बेगूसराय के बीच आठ किलोमीटर लंबे छह लेन पुल की भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि इस पुल का शिलान्यास भी हमने किया और उद्घाटन भी किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास योजना की चर्चा करते हुए कहा कि हमने सिर्फ घर की चार दीवारें नहीं दीं, बल्कि घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है। इन घरों में बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन की सुविधाएं भी दी गई हैं। गरीब परिवारों को भी सुरक्षा, सुविधा और सम्मान से जीने की गारंटी मिली है। आज बिहार के मगध क्षेत्र के 16 हजार से ज्यादा परिवारों को पक्का घर दिया गया है; अब इन परिवारों में इस साल दीपावली और छठ पूजा की रौनक और ज्यादा होगी।

पीएम आवास योजना से छूट गए लोगों को विश्वास दिलाते हुए उन्होंने कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर गरीब को अपना पक्का घर नहीं मिल जाता है। इससे पहले पीएम मोदी ने यहां 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

 

