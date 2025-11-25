Haryana PM Visit : प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र में नौवें सिख गुरु की शहीदी वर्षगांठ में शामिल होंगे

भारत समाचार

पीएम मोदी आज हरियाणा में गुरु तेग बहादुर शहादत व गीता महोत्सव कार्यक्रमों में शामिल होंगे
Nov 25, 2025, 03:49 AM
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए हरियाणा जाएंगे। उनके दौरे का मकसद गुरु तेग बहादुर की विरासत का सम्मान करना और राज्य की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देना है।

गुरु तेग बहादुर की तपस्या, बलिदान और शानदार विरासत का संदेश फैलाने के लिए प्रदेश सरकार और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ज्योतिसर में गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत की सालगिरह मना रही है। प्रधानमंत्री मोदी इसी समारोह में शामिल होंगे।

कार्यक्रम के बाद, पीएम मोदी महाभारत अनुभव केंद्र जाएंगे, जिसे जल्द ही देश-विदेश के टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाएगा। वे उसी जगह पर पंचजन्य का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेशनल गीता महोत्सव में हिस्सा लेंगे और महा आरती में भी शामिल होंगे।

25 नवंबर को शहीदी दिवस पर यहां एक 'समागम' होगा, जिसमें पीएम मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा राज्य सरकार गुरुओं और दूसरे महान लोगों की परंपराओं, शिक्षाओं और बलिदान को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है।

इस संबंध में सरकार ने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाई और अब गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस भी मनाया जा रहा है।

सरकार के अलग-अलग प्रयासों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य का पक्का इरादा है कि गुरुओं की कुर्बानियों और इंसानियत के लिए उनके बेमिसाल योगदान के बारे में जागरूकता फैलाई जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन पवित्र प्रेरणाओं से सीख सकें।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सिख गुरु तेग बहादुर ने इंसानियत, धर्म और देश की रक्षा के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया, यह एक ऐसी विरासत है जिसे हर इंसान के साथ शेयर किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इस गहरे इतिहास से प्रेरणा ले सकें।

--आईएएनएस

 

 

