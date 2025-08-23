PM Modi Gujarat Visit 2025: शहरी विकास वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात को सौगात

गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 और 26 अगस्त, 2025 को गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे अहमदाबाद और गांधीनगर में शहरी विकास से जुड़ी 2548 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात को यह सौगात ऐसे समय में देने जा रहे हैं, जब राज्य शहरी विकास वर्ष के गौरवशाली 20 वर्षों का जश्न मना रहा है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई शहरी विकास यात्रा को आज 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन दो दशकों की उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए गुजरात सरकार नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में शहरी विकास विभाग की 2267 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अहमदाबाद महानगर पालिका की ओर से 133 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के इन-सीटू रिहैबिलिटेशन घटक के तहत रामापीरना टेकरा के सेक्टर-3 में स्थित 1449 झुग्गियों के पुनर्वास कार्य का लोकार्पण करेंगे। इस कैम्पस में कॉमन प्लॉट, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, सोलर रूफटॉप सिस्टम और प्रत्येक घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।

अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (औडा) क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। इसके लिए दसक्रोई तहसील में 27 करोड़ रुपए के खर्च से 15 लाख लीटर क्षमता वाला क्लीयर वाटर पम्प तथा वाटर पम्पिंग स्टेशन बनाकर 23 किमी की लंबाई में ट्रंक मेन पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। इस परियोजना के अंतर्गत औडा क्षेत्र के 10 गांवों में नर्मदा के शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी।

प्रधानमंत्री अहमदाबाद में जिन विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, उनमें शेला, मणिपुर, गोधावी, सनाथल और तेलाव के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण और 5 वर्षों के लिए इसका संचालन एवं रखरखाव, अहमदाबाद महानगर पालिका में स्ट्रीट फर्नीचर के साथ लॉ गार्डन और मीठाखली प्रेसिंक्ट का विकास, थलतेज वार्ड और पश्चिम जोन के नारणपुरा वार्ड, पश्चिम जोन चांदखेड़ा में नए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन का निर्माण और अहमदाबाद शहर में साबरमती और अहमदाबाद स्टेशन के बीच फोरलेन असारवा रेलवे ओवरब्रिज का पुनर्निर्माण आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, दक्षिण पश्चिम जोन के सरखेज वार्ड में 56.52 करोड़ रुपए की लागत से मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। यह मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स साउथ बोपल क्षेत्र में स्थित मनपा के प्लॉट पर बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट अहमदाबाद को स्पोर्ट्स हब बनाने में योगदान देगा।

इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कलाणा-छारोड़ी में स्थित टीपी स्कीम नं. 139/सी, 141 और 144 में 38.25 करोड़ रुपए की लागत से 24 और 30 मीटर फोरलेन रोड बनाने के कार्य का शिलान्यास करेंगे।

अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (औडा) हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत चार लेन वाली मुख्य सड़क को दो चरणों में छह लेन बनाएगा, जिसमें गति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे के मानकों के अनुसार नियंत्रित प्रवेश का प्रावधान रखा गया है। छह लेन वाली मुख्य सड़क के अतिरिक्त 32 किमी लंबाई में फोरलेन सर्विस रोड और 30 किमी लंबाई में तीन लेन वाली सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का कुल खर्च 1624 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य अहमदाबाद शहर के आसपास यातायात क्षमता और बुनियादी ढांचे में अद्यतन सुधार करना है। प्रधानमंत्री इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गांधीनगर में शहरी विकास के कुल 281 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इनमें गांधीनगर महानगरपालिका (जीएमसी) के 243 करोड़ रुपए और गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण (गूडा) के 38 करोड़ रुपए के विकास कार्य शामिल हैं। गांधीनगर महानगरपालिका की 243 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है, उससे शहर में आधुनिक एवं सुव्यवस्थित सड़कों की सुविधा उपलब्ध होगी, सार्वजनिक स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों में सुधार होगा, बाढ़ और जलभराव जैसी समस्याओं को प्रभावी तरीके से रोकने में मदद मिलेगी तथा प्रत्येक नागरिक को शुद्ध एवं सुरक्षित नर्मदा के पेयजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

इसके अतिरिक्त, 44 करोड़ रुपए की लागत से चरेड़ी हेडवर्क्स से पेथापुर और रांधेजा स्थित चार ऊंचे जल भंडारण टैंक (ईएसआर) तक नई बनी पाइपलाइन प्रणाली की मदद से शुद्ध नर्मदा पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना से लगभग 55,000 नागरिकों को लाभ मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण के तहत डभोड़ा गांव में 38.14 करोड़ रुपए की लागत से 1.0 एमएलडी क्षमता के दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 2.5 एमएलडी क्षमता का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, चार सीवेज पम्पिंग स्टेशन और गांव में ड्रेनेज नेटवर्क का काम किया गया है, जिसका प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। इस प्रोजेक्ट से लगभग 17,000 लोगों को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री जिन विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, उनमें टीपी-24 रांधेजा में सीवेज नेटवर्क का कार्य और दो सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण, राइजिंग मेन तथा 2 वर्ष के लिए संचालन एवं रखरखाव का कार्य, पेथापुर में बरसाती पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर लाइन बिछाने का काम, 72 करोड़ रुपए के खर्च से धौला कुआं से पंचेश्वर सर्कल तक मेट्रो रेल के समानांतर सड़क बनाने का काम, कोबा, रायसण और रांदेसण में पानी की लाइनें और सीवेज लाइनें बिछाने का काम तथा भाट-मोटेरा लिंक रोड के नवीनीकरण का काम शामिल है।