PM Modi Gujarat Visit : राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के लिए पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर

पीएम मोदी गुजरात में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Oct 30, 2025, 06:31 AM
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 'लौह पुरुष' सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे।

प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और केवड़िया के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एकता समारोह का नेतृत्व करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के पहले चरण के लिए गुरुवार को एकता नगर पहुंचेंगे। वह इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और लगभग 1,140 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

ये परियोजनाएं पर्यटन को बढ़ावा देने, टिकाऊ बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी) के आसपास पर्यावरण के अनुकूल गतिशीलता को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई हैं।

प्रधानमंत्री कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जैसे भारत के शाही राज्यों का संग्रहालय, वीर बालक उद्यान, एक खेल परिसर, एक वर्षावन परियोजना, शूलपनेश्वर घाट के पास जेटी विकास और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में ट्रैवलेटर्स। इन सभी का उद्देश्य आगंतुकों के अनुभव को समृद्ध बनाना और क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देना है।

इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी करेंगे। यह 560 से ज्यादा रियासतों को एकजुट करने और आधुनिक भारत की नींव रखने में पटेल के अद्वितीय योगदान के प्रति एक प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि होगी।

गुरुवार को, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। वह दिन की शुरुआत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभभाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करके और एकता दिवस की शपथ दिलाकर करेंगे, जिससे राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के प्रति भारत की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि होगी।

इस दिन का मुख्य आकर्षण एकता दिवस परेड होगी, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के साथ-साथ विभिन्न राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियां शामिल होंगी।

इस वर्ष की परेड में कई अनूठी प्रस्तुतियां होंगी, जिनमें रामपुर हाउंड्स और मुधोल हाउंड्स जैसी देशी भारतीय नस्लों के कुत्तों की बीएसएफ टुकड़ी, गुजरात पुलिस का घुड़सवार दस्ता, असम पुलिस मोटरसाइकिल डेयरडेविल शो और अपने प्रसिद्ध ऊंट सवार बैंड के साथ बीएसएफ ऊंट दस्ता शामिल हैं।

वीरता और बलिदान के सम्मान में, इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के पांच शौर्य चक्र विजेताओं और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेताओं को झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान उनके साहसिक कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन करने वाले बीएसएफ कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा।

—आईएएनएस

 

 

