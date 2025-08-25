भारत समाचार

PM Modi Gujarat Visit 2024: पीएम मोदी का दो दिवसीय गुजरात दौरा, 5400 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, EV लॉन्च और 5,400 करोड़ की परियोजनाएं
Aug 25, 2025, 06:59 AM
पीएम मोदी का दो दिवसीय गुजरात दौरा, 5400 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

नई दिल्ली:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात की दो दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जिस दौरान वह 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

ये पहल शहरी विकास, ऊर्जा, परिवहन और हरित गतिशीलता सहित प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जो 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। इसके पहले, वे गुजरात की बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण को आधुनिक बनाने के लिए कई विकास परियोजनाओं को समर्पित करेंगे।

26 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी हंसलपुर जाएंगे, जहां वे भारत के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुजुकी की पहली वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) 'ई विटारा' को हरी झंडी दिखाकर 100 से अधिक देशों, जैसे यूरोप और जापान में निर्यात के लिए रवाना करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा, "मेक इन इंडिया की सफलता के एक बड़े उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री मोदी 'ई विटारा' का उद्घाटन करेंगे और इसे हरी झंडी दिखाएंगे।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तोशिबा, डेन्सो और सुजुकी की साझेदारी वाले टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे।

इसके तहत अब बैटरी का 80 फीसदी से अधिक हिस्सा भारत में ही बनाया जाएगा, जो भारत के बैटरी उद्योग के लिए एक बड़ा कदम है।

इसके अलावा, वे 1,400 करोड़ रुपए से अधिक के रेलवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, जिसमें महेसाना-पालनपुर रेल लाइन का दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, और यात्री व मालगाड़ियों का शुभारंभ शामिल है। ये प्रोजेक्ट्स रसद, कनेक्टिविटी और औद्योगिक पहुंच को बेहतर बनाएंगे।

प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जैसे विरमगाम-खुदाद-रामपुरा सड़क का चौड़ीकरण, नए वाहन अंडरपास और रेलवे ओवरब्रिज, जो यातायात की भीड़ कम करेंगे और औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाएंगे।

बिजली वितरण को बेहतर बनाने के लिए, वे अहमदाबाद, मेहसाना और गांधीनगर में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जो बिजली ढांचे को मजबूत करेंगी और बिजली कटौती कम करेंगी।

शहरी विकास के लिए, वे पीएमएवाई (शहरी) के तहत झुग्गी पुनर्वास, सरदार पटेल रिंग रोड का चौड़ीकरण और आधुनिक सीवरेज व जल प्रबंधन प्रणालियों की आधारशिला रखेंगे।

इसके अलावा, प्रशासनिक सुधार के लिए अहमदाबाद में नया स्टांप और रजिस्ट्रेशन भवन और गांधीनगर में डेटा स्टोरेज सेंटर शुरू होगा, जो डिजिटल शासन और डेटा सुरक्षा को बढ़ाएगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, हरित ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, गुजरात में टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का स्थानीय उत्पादन शुरू होगा। यह संयंत्र तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उद्यम है, जो देश में बैटरी के 80 फीसदी से अधिक मूल्य का निर्माण करेगा और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देगा।

 

 

