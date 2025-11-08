PM Modi Wishes : पीएम मोदी ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा “तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गारू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे।“

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। शुभकामनाएं।“

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक्स पोस्ट में लिखा “तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।“

तेलंगाना सरकार में मंत्री वेंकट रेड्डी ने रेवंत रेड्डी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मैं उनकी दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सार्वजनिक जीवन में ढेर सारी सफलताओं की कामना करता हूं।“

तेलंगाना कांग्रेस की ओर से सीएम रेवंत रेड्डी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। एक्स पोस्ट में लिखा, “दस साल के 'कार' के अंधेरे में रोशनी की किरण, जिनके नेतृत्व में राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।"

तेलंगाना कांग्रेस की ओर से एक अन्य पोस्ट में 57 किलो चावल के साथ सीएम रेवंत रेड्डी का चित्र बनाकर उन्हें उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

कांग्रेस ने प्रसाद कुमार ने एक्स पोस्ट में लिखा, “तेलंगाना राज्य के विकास में लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले एक नेता के रूप में आपकी सफल यात्रा की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।"

