PM Modi Message : राष्ट्रहित में काम करता है आरएसएस : प्रवीण खंडेलवाल

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का प्रबल समर्थक बताया। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पीएम मोदी द्वारा आरएसएस प्रमुख की प्रशंसा पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो कि राष्ट्रहित में काम करता है।

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "पीएम मोदी ने जो कुछ कहा, वह पूरी तरह सत्य है। आरएसएस कई सालों से देश भर में रचनात्मक सेवा कार्य में लगा हुआ है। इसने देश को ऐसे नेता दिए हैं, जिन्होंने भारत की प्रगति में योगदान दिया है। हम सब भी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और इस नाते से संघ हमारा मूल विचार है।"

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा, "आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जन्मदिन है। मैं अपनी और देश के नौ करोड़ व्यापारियों की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से मोहन भागवत के नेतृत्व में आरएसएस ने सेवा का एक नया अध्याय लिखा है। सेवा, समर्पण और त्याग यही संघ की पहचान है।"

नेपाल में जेनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शन पर प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "चूंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वहां स्थिति जल्द सामान्य हो। जितनी जल्दी स्थिरता बहाल होगी, उतना ही यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति में योगदान देगा।"

उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है और इसलिए वे किसी भी तरह से सत्ता हथियाना चाहते हैं। भारत में सत्ता प्राप्त करना सिर्फ लोकतंत्र के जरिए ही संभव है और अगर उनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, तो उन्हें अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना चाहिए।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन को लेकर खास पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत हमेशा से 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के प्रबल समर्थक रहे हैं।