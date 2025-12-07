PM Modi Gift : प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्त पुतिन को दिया मार्बल का शतरंज, आगरा के हैंडीक्राफ्ट कारोबारियों में खुशी की लहर

आगरा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को आगरा में बना हस्तशिल्प मार्बल का शतरंज तोहफे के रूप में दिया है। आगरा में मार्बल के हैंडीक्राफ्ट का बड़ा व्यापार है। आगरा में कई बड़े मार्बल और हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्टर हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रूस के राष्ट्रपति को आगरा के हस्तशिल्प निर्मित शतरंज भेंट करने के बाद हैंडीक्राफ्ट कारोबारियों में खुशी की लहर है। हैंडीक्राफ्ट मार्बल के कारीगर उमर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को ऐतिहासिक बताया है।

कारीगर उमर ने कहा कि भारत की ये कला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम से निश्चित तौर पर आगरा की इस पारंपरिक कला को प्रोत्साहन मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब मार्बल हैंडीक्राफ्ट के आइटमों की डिमांड बढ़ेगी और इस उद्योग से जुड़े छोटे कारीगरों को रोजगार के नए माध्यम मिल सकेंगे।

उमर ने आगे बताया कि वो इस कारोबार से लगभग बीस वर्षों से जुड़े हुए हैं। एक शतरंज बनाने में लगभग दस से पंद्रह दिन का समय लगता है और इसमें पूरी तरह से हाथ का काम है। इसमें इस्तेमाल होने वाले स्टीन बर्मा, बांग्लादेश और इटली से आते हैं, तब जाकर इस प्रकार की शतरंज तैयार हो पाती है।

उन्होंने अंत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि उनकी इस मेहनती कला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल पाया है।

वहीं, इस एक्सपोर्ट हाउस के मालिक अदनान शेख ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम, जिस कदम के तहत एक मार्बल हैंडीक्राफ्ट से निर्मित शतरंज अन्य देश के प्रमुख को दी गई है, उस सोच के साथ है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बोल्ड है, और आगरा की छिपी पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले।

आगरा में बना हस्तशिल्प का ये प्रॉजेक्ट एक दूसरे देश के प्रमुख को दिया गया है। ये इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति जाहिर तौर पर डायनमिक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार छोटे स्तर के व्यापारियों और कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के हित में कई काम किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जिला एक प्रॉडक्ट स्कीम के जरिए छोटे व्यापारियों को मुख्यधारा में ला रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत रोजगार मेले और प्रदर्शनी लगाई जा रही हैं।

विक्रेता व्यापारी को सीधे निर्माता से मिलता जा रहा है और बीच की कमीशनखोरी को समाप्त किया जा रहा है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का ये कदम क्रांतिकारी है जिसका लाभ आने वाले समय में सभी को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को सिर्फ आगरा की शतरंज ही भेंट नहीं की, बल्कि ये एक संस्कृति का आदान है।

--आईएएनएस