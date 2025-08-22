PM Modi Bihar Visit: ‘उनके नेतृत्व में भारत बेहतर हो रहा है’ पीएम मोदी के गया जी दौरे पर बोले लोग

बोधगया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के 53वें दौरे पर गया जी में 12,992 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें सड़क, रेल, पुल और पर्यटन से जुड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जो रोजगार, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। भारी संख्या में लोग पीएम के स्वागत के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं।

आईएएनएस ने कुछ लोगों के साथ बातचीत की। बोधगया में पीएम मोदी के दौरे पर लोगों ने उत्साह और समर्थन व्यक्त किया। ममता वर्मा ने पीएम मोदी के विकास कार्यों की सराहना की और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित बिहार की कल्पना साकार होते हुए दिखाई दे रही है।

पीएम को देखने के लिए उत्सुक हेमलता ने कहा कि पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं ढेर सारी सौगातें लेकर आते हैं। उनके नेतृत्व में उज्जवल भविष्य की उम्मीद दिखाई पड़ती है।

अंजली ने एनडीए सरकार के गठन और पीएम के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गया जी के लिए पीएम मोदी की सौगात को लेकर हम सभी खुश हैं। दूसरे जिले से पहुंची बबीता शर्मा ने बिहार, खासकर बोधगया के विकास और वंदे भारत ट्रेन की सौगात को सराहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं को खुलकर जीने की आजादी दी।

पुष्पा नाम की महिला ने गया जी के रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण और पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास की तारीफ की। रीता सिंह ने रेलवे में हो रहे विकास को लेकर पीएम मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि छठ पूजा पर इस बार कई हजार ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वंदे भारत जैसी अच्छी ट्रेनों की सौगात दी है।

कुछ किसान भी पीएम मोदी को सामने से देखने की आस में पहुंचे हैं। लोगों का कहना था कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत हम लोगों को सहायता मिल रही है।

पीएम मोदी बोधगया में मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली गई है। शहर में 150 से अधिक चेक प्वाइंट स्थापित किए गए हैं। गया एयरपोर्ट से विश्वविद्यालय परिसर तक पूरे रास्ते बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर हैं। सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, और स्थानीय लोग उत्साह के साथ पीएम के स्वागत के लिए तैयार हैं।