Vande Bharat Launch : प्रधानमंत्री मोदी देंगे नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, उद्घाटन से पहले कहा- ये ट्रेनें कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी

पीएम मोदी ने चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया, कनेक्टिविटी को बढ़ावा।
Nov 08, 2025, 05:33 AM
नई दिल्ली/वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की आधुनिक रेल अवसंरचना के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में चार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उन्होंने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने से पहले कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "शीघ्र ही रवाना होने वाली वंदे भारत रेलगाड़ियां कनेक्टिविटी और आराम को बढ़ावा देंगी।"

उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पोस्ट पर यह प्रतिक्रिया दी। इससे पहले, अश्विनी वैष्णव ने तस्वीरों के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के नए रूट की जानकारी दी।

बता दें कि नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु रूट पर चलेंगी। नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत के बाद इन शहरों के बीच की दूरी कम समय में पूरी हो सकेगी और सफर आरामदायक होगा। ये ट्रेनें क्षेत्रीय गतिशीलता में वृद्धि करेंगी, पर्यटन को बढ़ाएंगी और देश भर में आर्थिक कार्यकलापों को भी बढ़ावा देंगी।

बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट का समय बचाएगी। बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो, को जोड़ेगी।

लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 7 घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी करेगी, जिससे यात्रा समय में लगभग 1 घंटे की बचत होगी। लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस से लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को बहुत लाभ होगा। इसके साथ ही, रुड़की होते हुए हरिद्वार तक उनकी पहुंच भी बेहतर होगी।

फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत इस रूट पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी, जो अपनी यात्रा मात्र 6 घंटे 40 मिनट में पूरी कर लेगी। फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजधानी और पंजाब के प्रमुख शहरों, जैसे फिरोजपुर, बठिंडा और पटियाला, के बीच संपर्क को सुदृढ़ करेगी।

दक्षिण भारत में एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रा समय में 2 घंटे से अधिक की कमी ला देगी, जिससे यह यात्रा 8 घंटे 40 मिनट में पूरी हो जाएगी। यह रूट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच आर्थिक कार्यकलापों और पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्रीय विकास और सहयोग में सहायता मिलेगी।

--आईएएनएस

 

 

