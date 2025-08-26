PM Modi E-Vitara Launch: 'ई-विटारा' को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम मोदी बोले- यह आत्मनिर्भरता और हरित गतिशीलता की दिशा में अहम

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'ई-विटारा' को हरी झंडी दिखाने से पहले कहा है कि भारत की आत्मनिर्भरता और हरित गतिशीलता का केंद्र बनने की दिशा में यह एक विशेष दिन है। पीएम मोदी मंगलवार सुबह साढ़े 10 बजे हरी झंडी दिखाकर मारुति सुजुकी के पहले वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी), ई-विटारा का 100 से अधिक देशों में निर्यात शुरू करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारत की आत्मनिर्भरता और हरित गतिशीलता के केंद्र बनने की दिशा में आज एक विशेष दिन है। हंसलपुर में आयोजित कार्यक्रम में 'ई-विटारा' को हरी झंडी दिखाई जाएगी। यह बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) भारत में निर्मित है और 100 से ज्यादा देशों को निर्यात किया जाएगा। हमारे बैटरी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, गुजरात के एक संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का उत्पादन भी शुरू होगा।"

इससे पहले, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, "26 अगस्त को सुबह लगभग 10:30 बजे, प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के हंसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे और 100 देशों को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात को हरी झंडी दिखाएंगे।"

यह ऐतिहासिक पहल भारत के हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने को दर्शाती है और साथ ही 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है। इस उपलब्धि के साथ, भारत अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन जाएगा।

हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़े कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को ही गुजरात स्थित टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत के साथ भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का भी उद्घाटन करेंगे। तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उद्यम, यह संयंत्र घरेलू विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देगा। इससे अब 80 प्रतिशत से अधिक बैटरी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा।