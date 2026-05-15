पीएम मोदी की पांच देशों की यात्रा वैश्विक संकट का कूटनीतिक समाधान लाएगी : भाजपा

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुक्रवार को विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा भारत के हित में है और इससे पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण पैदा हुए वैश्विक ईंधन संकट का एक “कूटनीतिक समाधान” निकल सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 20 मई तक अपनी पांच देशों की यात्रा शुरू की, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। इस यात्रा का उद्देश्य ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, हरित परिवर्तन और व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारियों को और मजबूत करना है।

आईएएनएस से बात करते हुए भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, “पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पांच देशों का दौरा भारत के लिए निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इन देशों में प्रधानमंत्री भारत का दृष्टिकोण मजबूती से पेश करेंगे। इससे भारत की स्थिति मजबूत होगी और देश की भूमिका और भी अधिक प्रभावशाली रूप से सामने आएगी।”

बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने इस बात पर जोर दिया कि बड़ी संख्या में भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में रहते और काम करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने दौरे के तहत जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं।”

बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक बढ़ोतरी के कारण नागरिकों से डीज़ल और पेट्रोल की खपत कम करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का ज़िक्र किया।

उन्होंने आईएएनएस को बताया, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आधारित पहल पहले ही शुरू हो चुकी है।”

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री इस मुद्दे का कूटनीतिक समाधान खोजने के लिए खाड़ी देशों और अन्य देशों का भी दौरा कर रहे हैं।”

उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत के हितों के आधार पर अन्य देशों के साथ संवाद करते हैं।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा देश के कल्याण के लिहाज़ से सफल रहेगी, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध, व्यापार और मौजूदा वैश्विक संकट से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।”

भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने भी इस बात का समर्थन किया कि मौजूदा वैश्विक स्थिति में सुधार लाने और अन्य देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री की यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा, “मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।”

भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से भारत के कूटनीतिक संबंधों में आए सुधार का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा, “यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न में से एक है कि जो देश पहले हमारे साथ व्यापार नहीं करते थे, वे अब भारत में निवेश करने को तैयार हैं।”

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज रूस, अमेरिका, मध्य-पूर्व और यहां तक कि यूरोपीय संघ जैसे देश भी भारत में निवेश करना चाहते हैं और उन्होंने भारत के लिए अपने बाजार भी खोल दिए हैं।

--आईएएनएस