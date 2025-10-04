PM Modi Bihar Scheme : स्वयं सहायता भत्ता योजना को छात्रों ने सराहा, बोले- आगे की पढ़ाई होगी आसान

शेखपुरा: बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार कर स्नातक पास युवाओं को भी इसका लाभ देने की घोषणा की।

इस योजना का उद्घाटन करते समय शेखपुरा जिले के डीआरसीसी परिसर में बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे और प्रधानमंत्री का संबोधन लाइव सुना। कार्यक्रम के मौके पर डीडीसी संजय कुमार सहित कई अधिकारी भी उपस्थित थे।

जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) के प्रबंधक रंजीत भगत ने बताया कि इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। योजना के तहत 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे बेरोजगार युवक-युवतियों को, जो बिहार के मूल निवासी हों और जिन्होंने 12वीं की परीक्षा बिहार से पास की हो, प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह भत्ता अधिकतम दो वर्षों तक मिलेगा और इसे वापस नहीं करना होगा। हालांकि, एमए के छात्र और नौकरीपेशा युवा इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।

योजना को लेकर छात्र-छात्राओं में उत्साह देखा गया। बीए प्रथम वर्ष की छात्रा सुमन कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना स्नातक पास युवाओं के लिए बहुत राहत की बात है। एक हजार रुपये प्रतिमाह मिलने से आर्थिक तंगी झेल रहे मेधावी छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे।

12वीं पास अंजली ने कहा कि सरकार ने छात्रों के भविष्य के बारे में सोचकर यह कदम उठाया है। कई बार मेधावी छात्र आवेदन शुल्क तक के अभाव में पीछे रह जाते हैं, लेकिन इस योजना से अब गरीब छात्र भी आत्मनिर्भर बन पाएंगे और आगे की पढ़ाई या रोजगार के लिए प्रयास कर सकेंगे।

कार्यक्रम में मौजूद एक अन्य छात्रा ने कहा, “मैं स्नातक के प्रथम वर्ष की छात्रा हूं। सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि से छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी छात्रों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं।”