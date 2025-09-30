भारत समाचार

PM Modi Durga Puja : अष्टमी पर चित्तरंजन पार्क के दुर्गा पूजा समारोह में जाएंगे पीएम मोदी, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

Sep 30, 2025, 04:33 AM
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अष्टमी के शुभ अवसर पर दक्षिण दिल्ली के चित्तरंजन पार्क स्थित प्रतिष्ठित काली मंदिर और शिव मंदिर में दुर्गा पूजा समारोह में भाग लेंगे।

प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की एक टीम ने सोमवार को क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत, स्थानीय निवासियों को कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाली मुख्य सड़कों पर खड़े सभी वाहनों को हटाने का निर्देश दिया गया है।

साथ ही स्थानीय विक्रेताओं और फेरीवालों को भी सुचारू आवाजाही और भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कुछ क्षेत्रों को अस्थायी रूप से जगह खाली करने के लिए कहा गया है।

इस बीच, दिल्ली यातायात पुलिस ने उत्सव के दौरान होने वाली भीड़ के मद्देनजर सीआर पार्क और उसके आसपास यातायात में महत्वपूर्ण व्यवधान की चेतावनी देते हुए एक एडवाइजरी जारी की है।

इसके मुताबिक आउटर रिंग रोड (विशेषकर पंचशील और ग्रेटर कैलाश के बीच के हिस्से), लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, जेबी टीटो मार्ग, इंद्र मोहन भारद्वाज मार्ग और सीआर पार्क मेन रोड सहित प्रमुख मुख्य सड़कों पर भारी जाम की संभावना जताई है।

यह भी संकेत दिया गया है कि गुरुद्वारा रोड, बिपिन चंद्र पाल मार्ग और सीआर पार्क व जीके-टू की कई आंतरिक सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। पंचशील, आईआईटी और नेहरू प्लेस फ्लाईओवर के नीचे सहित प्रमुख स्थानों से रूट डायवर्ट रहेंगे। हल्के और भारी मालवाहक वाहनों को इसी के अनुसार पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए एमजी रोड, अरबिंदो मार्ग, मथुरा रोड, लाला लाजपत राय रोड और महरौली-बदरपुर रोड जैसी वैकल्पिक सड़कों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। ये प्रतिबंध 2 अक्टूबर तक लागू रहने की उम्मीद है।

इस समारोह में प्रधानमंत्री की भागीदारी को सांस्कृतिक एकजुटता और भारत में सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक दुर्गा पूजा से जुड़ी गहरी आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में देखा जा रहा है।

राजधानी में हर साल सीआर पार्क दुर्गा पूजा में भव्य पंडाल, जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जिसमें दिल्ली-एनसीआर समेत दूर-दूर से हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। सीआर पार्क स्थित काली मंदिर परिसर, जिसकी स्थापना 1970 के दशक में हुई थी, शहर के बंगाली समुदाय के लिए एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है।

 

 

