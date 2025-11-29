Modi Security Meet : प्रधानमंत्री मोदी रायपुर में करेंगे डीजीपी-आईजीपी सम्मेलन के मुख्य सत्र की अध्यक्षता, अफसरों को देंगे सम्मान

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) रायपुर में हो रहे पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक (डीजीपी-आईजीपी) के 60वें ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के खास बिजनेस और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।

यह हाई-लेवल सालाना सिक्योरिटी कॉन्क्लेव “डेवलप्ड इंडिया: सिक्योरिटी डाइमेंशन्स” के लिए एक आगे का रोडमैप बनाने पर फोकस है।

यह सत्र, जिसमें देश की टॉप पुलिस और इंटेलिजेंस लीडरशिप एक साथ आती है, इसका मकसद जरूरी इंटरनल सिक्योरिटी चुनौतियों पर हुए कार्यक्रम का रिव्यू करना और “सेफ इंडिया” के लिए स्ट्रैटेजी बनाना है।

काउंटर टेररिज्म, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म (एलडब्लूई), साइबर क्राइम, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्पॉन्स, महिलाओं की सुरक्षा और मॉडर्न पुलिसिंग में फोरेंसिक साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर डिटेल में बातचीत तय है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र के दौरान देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उनके खास योगदान के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी देंगे।

तीन दिन के इस सत्र का उद्घाटन शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, सभी राज्य पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस ऑर्गनाइजेशन के चीफ शामिल हो रहे हैं।

कार्यक्रम के दौरान रायपुर को बहुत ज्यादा सुरक्षा कवर में रखा गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी), एनएसजी कमांडो, सीआरपीएफ यूनिट और राज्य पुलिस की मल्टी-लेयर्ड सुरक्षा ने शहर को एक सुरक्षित जोन में बदल दिया है। खास जगहों पर ड्रोन से निगरानी, ​​ट्रैफिक डायवर्जन और इंटेंसिव चेकिंग ड्राइव लागू किए गए हैं।

पीएम मोदी अपने तीन दिन के स्टे के लिए शुक्रवार शाम को रायपुर पहुंचे थे। हाल के वर्षों में यह पहली बार है जब वह लगातार कई रातें छत्तीसगढ़ में बिता रहे हैं, जिससे इस दौरे का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है।

