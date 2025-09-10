PM Modi CP Radhakrishnan : नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से मिले पीएम मोदी, जीत की दी बधाई

नई दिल्ली:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी।

पीएम मोदी ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "थिरु सी.पी. राधाकृष्णन जी से मुलाकात की और उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी।" इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय चिकित्सा एवं जनकल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा के साथ अन्य केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे।

इससे पहले पीएम मोदी ने एक अन्य पोस्ट में सी.पी. राधाकृष्णन के सामाजिक कार्यों की सराहना की थी। उन्होंने लिखा, "थिरु सी.पी. राधाकृष्णन को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई। उनका जीवन सदैव समाज सेवा और गरीबों व वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करेंगे और संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे।"

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति थिरु सी.पी. राधाकृष्णन से मुलाकात की और उनकी शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी।"

इससे पहले किए एक अन्य पोस्ट में राजनाथ सिंह ने लिखा, "अपने विशिष्ट सार्वजनिक जीवन में, उन्होंने विनम्रता, सत्यनिष्ठा और सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। उनका विशाल अनुभव, संवैधानिक एवं विधायी मामलों का गहन ज्ञान और जनता के साथ अटूट जुड़ाव उनकी नई भूमिका को और समृद्ध करेगा। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राज्यसभा नई ऊंचाइयों को छुएगी और हमारी संसदीय परंपराएं और सुदृढ़ होंगी। उनके सफल और प्रभावशाली कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं।"

बता दें कि एनडीए की ओर से समर्थित उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 452 मत मिले। इस जीत के साथ ही वह देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चयनित हो गए हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोटर संख्या 788 थी। इसमें 7 पद रिक्त रहने के कारण प्रभावी वोटर संख्या 781 रही। मंगलवार को हुए मतदान में 768 सांसदों ने वोट डाला, जबकि 13 सदस्य अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रहने वालों में बीआरएस के 4, बीजद के 7, शिरोमणि अकाली दल के 1 और एक निर्दलीय सांसद शामिल थे।