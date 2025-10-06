Jaipur Hospital Fire : प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जताया

नई दिल्ली/जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जयपुर स्थित सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में आग लगने से हुई जान-माल की हानि पर दुख जताया है। इस घटना में 6 लोगों की मौत हुई है। आग अस्पताल में ट्रॉमा आईसीयू वार्ड में लगी थी।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जयपुर स्थित एक अस्पताल में आग लगने से हुई जान-माल की हानि अत्यंत दुखद है। उन्होंने आगे कहा, "जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने से कई मरीजों की मृत्यु हृदय विदारक है। पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहन संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना है।"

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने लिखा, "एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु बहुत दुखी करने वाली है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस हादसे में कम से कम जनहानि हो। प्रभु दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें।"

अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाकर यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में कहीं भी ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो सके।

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने भी अस्पताल में आग की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग की घटना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। इस भीषण दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।"

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पोस्ट में लिखा, "जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में लगी आग की घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में लोगों के असमय निधन की सूचना व्यथित करने वाली है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें और परिजनों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। अस्पताल और जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है तथा घायलों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।"