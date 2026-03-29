PM Modi Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोयंबटूर दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, कई क्षेत्रों में रेड जोन घोषित

कोयंबटूर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को कोयंबटूर दौरे से पहले पूरे शहर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है, वे केरल में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के लिए प्रचार करने के लिए शहर से गुजरेंगे।

अधिकारियों ने कोयंबटूर और उसके आसपास के कई क्षेत्रों को "रेड जोन" घोषित कर दिया है और ड्रोन संचालन तथा सार्वजनिक आवागमन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये उपाय प्रधानमंत्री के कोयंबटूर हवाई अड्डे से सुरक्षित आगमन और प्रस्थान सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कोयंबटूर ग्रामीण पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नीलमपुर, चिन्तामणिपुदुर, चेट्टीपलयम, मधुकराई, एट्टिमाडाई, वालयार और आसपास के क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों में रविवार शाम 5 बजे तक ड्रोन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इसी तरह, कोयंबटूर सिटी पुलिस ने अविनाशी रोड, पीलामेडु, एसआईटीआरए, नेहरू नगर, सिंगनल्लूर, एसआईएचएस कॉलोनी, चिन्नियमपलयम, कलापट्टी, कोच्चि-पलक्कड़ रोड, पोथनूर, सुंदरपुरम और ईचनेरी जैसे प्रमुख शहरी हिस्सों में 48 घंटों के लिए रेड जोन नियम लागू किए हैं।

जिले भर में लगभग 5,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और हवाई अड्डे तथा आसपास के क्षेत्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई है। उन्नत निगरानी प्रणालियों के उपयोग से निगरानी बढ़ा दी गई है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश को सख्ती से नियंत्रित किया जा रहा है।

विधानसभा चुनाव से पहले अपने प्रचार कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री कोयंबटूर में विमान से पहुंचने और फिर हेलीकॉप्टर से केरल के लिए रवाना होने वाले हैं।

केरल में 9 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं और राज्य भर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अपनी यात्रा के तहत, प्रधानमंत्री मोदी पलक्कड़ और त्रिशूर जिलों में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे।

उनके दोपहर करीब 2:30 बजे पलक्कड़ पहुंचने की संभावना है और इसके तुरंत बाद वे फोर्ट ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिन में आगे वे लगभग 4 बजे त्रिशूर के लिए रवाना होंगे, जहां वे एक रोड शो में भाग लेंगे। त्रिशूर में प्रधानमंत्री केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के. करुणाकरण की पुत्री पद्मजा वेणुगोपाल के समर्थन में प्रचार करेंगे, जिससे इस यात्रा का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ जाएगा।

चुनाव प्रचार के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने के साथ ही इस हाई-प्रोफाइल अभियान से राज्य में एनडीए की दृश्यता बढ़ने की उम्मीद है।

--आईएएनएस