Sharad Pawar Birthday : पीएम मोदी ने शरद पवार को जन्मदिन की बधाई दी, 'उन्हें लंबे और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं'

शरद पवार के जन्मदिन पर पीएम मोदी और नेताओं की शुभकामनाएं
Dec 12, 2025, 07:49 AM
पीएम मोदी ने शरद पवार को जन्मदिन की बधाई दी, 'उन्हें लंबे और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार को जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें लंबी व स्वस्थ जिंदगी की शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "राज्यसभा सांसद शरद पवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उन्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी की शुभकामनाएं।"

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लिखा, "महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद शरद पवार को जन्मदिन की बधाई। आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और लोगों की सेवा में लंबी उम्र की कामना करता हूं।"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखा, "सीनियर लीडर शरद पवार जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई! आपकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना करता हूं!"

भाजाप लोकसभा सांसद दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "शरद पवार को उनके 85वें जन्मदिन पर बधाई दी। भारतीय राजनीति के एक अनुभवी नेता, जब मैंने राजनीति में कदम रखा तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं कामना करता हूं कि वे हमारी मातृभूमि की सेवा में और भी कई साल बिताएं।"

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हस्ती शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के संस्थापक हैं। 84 साल के इस नेता का करियर लंबा और उतार-चढ़ाव भरा रहा है, जिसमें बड़ी उपलब्धियां और विवाद दोनों शामिल हैं। अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा के दौरान, पवार ने केंद्रीय राजनीति के साथ-साथ महाराष्ट्र की कृषि नीतियों और सहकारी क्षेत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पवार ने 1999 में कांग्रेस से अलग होने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की स्थापना की। यह अलगाव सोनिया गांधी के विदेशी मूल और प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी संभावित उम्मीदवारी पर उनके मतभेद के कारण हुआ था।

इसके बाद, पवार ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जोरदार राजनीतिक वापसी की। उन्होंने एनसीपी को एक अहम पार्टी के तौर पर फिर से स्थापित किया और पार्टी को ज्यादा सीटें दिलाने में मदद की।

--आईएएनएस

 

 

