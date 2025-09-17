भारत समाचार

BJP Rajasthan : पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत छू रहा नई ऊंचाई : मदन राठौड़

भाजपा ने सेवा पखवाड़ा संग मोदी का जन्मदिन मनाया
Sep 17, 2025, 06:45 PM
पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत छू रहा नई ऊंचाई : मदन राठौड़

जयपुर:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया गया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रत्येक संभाग, जिला और बूथ स्तर पर सेवा पखवाड़ा शुरू करके इस दिन को सेवा और समर्पण को समर्पित किया।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं दी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2047 तक भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में उभरे और दुनिया में अग्रणी स्थान हासिल करे। उनके नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

राठौड़ ने कहा कि सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ पार्टी कार्यकर्ताओं के सेवा के प्रति समर्पित होने के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है, जो समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

मदन राठौड़ ने मध्य प्रदेश के धार में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा, "आज का भारत नया भारत है जो आतंकवादियों को उनके घरों में घुसकर खत्म करता है और धमकियों के आगे झुकने से इनकार करता है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के चार प्रमुख स्तंभों के रूप में महिला शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब की पहचान की।"

राठौड़ ने कहा कि स्वदेशी को मजबूत करने का प्रधानमंत्री का आह्वान भारत की विकास यात्रा में काफी आगे लेकर जाएगा।

उन्होंने कहा, "महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का जरिया बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना होगा।"

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का हवाला देते हुए मद राठौर ने बताया कि 30 लाख से ज्यादा कारीगर और शिल्पकार पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गरीबों की सेवा, माताओं-बहनों का सम्मान और हर परिवार का कल्याण ही मोदी की गारंटी का सार है।

जयपुर में राठौड़ ने हवा महल में सफाई अभियान के साथ सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया और लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ चाय बनाकर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया।

 

 

